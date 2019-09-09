月餅怎麼吃不變胖？中市衛生局告訴你

2019-09-09 12:33

〔記者張菁雅／台中報導〕中秋節吃月餅，但月餅熱量高，市售一顆雙蛋黃廣式月餅熱量就高達790大卡，相當於近3碗飯的熱量，需要走路144分鐘才能消耗。台中市政府衛生局今日提供吃月餅不發胖的3大攻略，包括「正餐替換」、「減量及分享」、「搭配運動」，讓民眾吃得應景又健康。

衛生局表示，月餅熱量高，一個小蛋黃酥、冰淇淋月餅或芋頭酥，都接近1碗飯的熱量，雙蛋黃廣式月餅熱量甚至高達790大卡，是近3碗飯的熱量，因此，健康選吃月餅相當重要。

衛生局建議，可以透過正餐替換方式，避免熱量超標導致肥胖，享用月餅時減少午晚餐飯量，並記得搭配蔬菜；其次，透過減量及分享減少負擔，與他人分享月餅能減少熱量攝取，還能品嚐不同口味，每次攝取建議1/4到1/2塊月餅，並搭配無糖茶飲幫助消化。第三，吃完月餅別忘記運動，最好保持每日運動30分鐘、每週累計150分鐘的習慣，健康甩油不發胖。

此外，衛生局社區營養推廣中心營養師今日與大甲婦女福利中心、北屯家庭福利中心合作舉辦「手作月餅『新』滋味」活動，邀請新住民一同手作月餅，並使用天然紅麴粉、菠菜粉及紫薯粉做出不同顏色，改善一般月餅較甜、較油及使用色素等問題，美味又營養。

衛生局長曾梓展提醒，中秋佳節慶團圓，享用月餅以適量為宜，也別忘了培養規律運動習慣，並搭配健康飲食，就能消耗多餘卡路里，吃得應景又健康。

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