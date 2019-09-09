大學第一堂課就是要會救人 逾1700新生CPR訓練

2019-09-09 12:12

〔記者吳俊鋒／台南報導〕中華醫事科大今天新生訓練，首堂課就安排CPR（心肺復甦術）急救訓練，並配合AED（自動體外心臟去顫器）的教作，做為入學見面禮，逾1700位校園新鮮人多是初體驗，雖然手忙腳亂，卻都覺得很受用。

中華醫大今起展開為期2天的新生訓練，包含五專、二技與四技日間部等，超過1700人，校方規劃A、B、C、D、E組，分梯次參與所安排的入學課程。

為迎接遠地來的新生，華醫特別組成手推車住宿服務團隊，邀請校隊選手擔任親善大使，幫助推送行李入舍，相當貼心，讓家長與學子們都感動不已。

今天在會場上更安排了CPR急救訓練課程，做為新生入學的見面禮，也彰顯該校培養醫事健康人才的教育特色。

由衛保組與教練團示範講解後，校長曾信超帶領楊堉麟、孫逸民、殷立德、姜泰安等4位副校，以及學務長王文正等，與新生一起進行CPR、AED急救技術的考驗。

新生們依照指令、步驟來操作，全神貫注，學習意願相當高，有的通過考驗後，成就感十足，直說以後遇到緊急狀況，可以參與救人了。

曾信超勉新生們，要善用學校資源，認真學習專業知識與技能，為自己累積競爭力，未來一定能成為業界爭相聘任的人才。

曾信超也強調，人力資源調查分析，未來的職場發展，以與人類生命健康有關的職涯最有願景，收入也穩定，華醫多數系科都與此領域有關，因此就業率近93%，是全國技職大學院校的第5名。

2天的新生訓練，除了集體CPR、AED急救訓練之外，也安排導師班生相見歡，還有校園與教學設備道覽，以及社團簡介、健康促進、疾病防治宣導、逃生防災演練、職業興趣施測等多項活動。

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