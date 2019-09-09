豐原凝聚社深夜放鞭炮惹眾怒 網友嗆手滑燒廟

2019-09-09 11:53

〔記者歐素美／台中報導〕豐原凝聚社遶境深夜燃放鞭炮惹眾怒，有網友嗆聲「他們可以深夜放鞭炮，我們也可以不小心手滑就把廟燒廟嗎？」豐原凝聚社今天凌晨在臉書po文，對造成豐原居民困擾表示抱歉，將捐香油錢助弱勢，並呼籲網友不要言語恐嚇，已截圖存證。

豐原凝聚社於7日及8日遶境，因深夜燃放鞭炮及高空煙火，讓許多豐原區居民夜不成眠，紛紛打電話向警方投訴，並在網路開罵，市府環保、消防及警方紛開單告發，豐原凝聚社隨即透過臉書粉絲專頁道歉，表示「敬愛的豐原居民，前兩天的廟會活動 造成大家的不便，打擾安寧，在這跟所有的豐原朋友鄉親們感到抱歉，活動結束，已請工作人員及相關政府單位，協助幫忙善後」，強調將「立即改進」，請豐原鄉親們見諒，致上最深的歉意。

但網友對豐原凝聚社的道歉並不買單，許多人仍在網路上開罵，嗆聲「他們可以深夜放鞭炮，我們也可以不小心手滑就把廟燒廟嗎？」「下次經過他們社，往他們社裡丟鞭炮」。

豐原凝聚社隨即在今天凌晨再發文，針對遶境活動造成豐原所有居民的困擾再次說抱歉，也感謝各位的批評跟指教，允諾將捐香油錢捐給豐原地區的弱勢團體，並歡迎大家將怒火宣洩在其粉專版面，讓他們未來在辦廟會活動時可以警惕，但希望各位可以理性批評及指教，別使用言語恐嚇的方式！強調會將這些言語恐嚇的內容截圖存證！

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