挪威選手戴台帽奪冠 顏擇雅：不靠中客也能拚觀光的絕佳例子

23歲挪威選手艾登（Gustav Iden）以3小時52分35秒成績，頭戴「埔鹽順澤宮」帽在法國尼斯鐵人三項世界錦標賽中奪冠。（圖翻攝自臉書粉專「IRONMAN 70.3 World Championship」）

2019-09-09 13:54

〔即時新聞／綜合報導〕23歲挪威選手艾登（Gustav Iden）參加法國尼斯鐵人三項世界錦標賽時，以3小時52分35秒奪冠，衝線時頭戴「埔鹽順澤宮」帽子引發台灣網友熱議，不少人還跑到艾登的社群網站留言蓋樓。對此，作家顏擇雅今在臉書發文，「不靠陸（中）客也能拚觀光的絕佳例子」。

顏擇雅在文中憶述，前不久有媒體報導彰化已成功發展出馬拉松產業，1年9場賽事報名人數多中籤難，吸引許多國際選手與家人前往消費住宿，賽事進行時全縣都參與，並於沿途設立補給站替選手加油。

顏擇雅在文中認為，可想像該頂帽子來自宮廟贊助的補給站，某選手去彰化時拿到、東京路跑時搞丟，才轉手到挪威選手，並直呼這是「不靠陸（中）客也能拚觀光的絕佳例子」。

順澤宮主委魏信顧則說，不清楚挪威選手是否有去參拜過，並稱當地一名女子與日本人結婚，而該名日男是宮內主侍玄天上帝的信徒，可能對方把帽子帶去日本不小心掉了被撿走。魏信顧也稱，3年前製作500頂帽子，截至昨天都沒發完，沒想到消息一出突然被預訂一空，廟方決定再趕工1000頂供索取。

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