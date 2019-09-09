健保癌症醫療首破千億元 肺癌、乳癌、大腸直腸癌蟬聯前三

2019-09-09 11:17

〔記者林惠琴／台北報導〕衛福部健保署公布最新統計，去年癌症就醫人數超過72萬人，癌症醫療費用首度破千億，其中，以肺癌逾150億元最多，乳癌逾143億元居次，大腸直腸癌則以逾138億元再次之。

根據健保署資料，癌症醫療費用從2014年約782.69億元，一路成長至2015年約815.15億元、2016年約845.18億元、2017年約933.48億元，甚至達到去年約1045.24億元，5年平均成長率達到7.47%。

進一步分析去年醫療費用前10名的癌症類別，肺癌以150.2億元最高，其次是乳癌143.55億元，大腸直腸癌138.45億元再居次，至於第4名至第10名則依序為肝和肝內膽管癌約109.52億元、口腔癌約66.52億元、白血病54.33億元、、非何杰金氏淋巴瘤約53.97億元、攝護腺癌約53.59億元、食道癌約31.22億元、胃癌30.66億元。

檢視近5年癌症醫療費用最高前3名，均是肺癌、乳癌、大腸直腸癌，其中肺癌較去年大幅增加約22億元，乳癌、大腸直腸癌也分別的增幅也超過10億元。

台大醫院胸腔外科主任陳晉興表示，雖然去年肺癌就醫人數僅約乳癌、大腸直腸癌的一半，但不像乳癌、大腸直腸癌均有政府篩檢服務，有利於早期發現、早期治療，肺癌患者通常超過一半以上是末期，因此需要使用的治療資源更多，造成醫療費用也較高。

陳晉興強調，肺癌標靶藥物每天1顆至少要1200元以上，甚至日花藥費上看5000至6000元，所幸健保多有給付，降低民眾負擔，但療程可能沒有結束的一天，適用標靶藥物就吃到效果不再，再用化療，若是不適用標靶藥物則是得直接接受化療，是漫長的治療，建議有抽菸、肺癌家族史的民眾應該每2年接受1次肺部低劑量電腦斷層，以利早期發現、早期治療。

衛福部國健署目前有提供4大癌症篩檢服務，包含大腸癌、口腔癌、乳癌及子宮頸癌。國健署指出，目前全國醫療院所每年提供約510萬人次的篩檢服務量，發現4.9萬名癌前變病及1.2萬名癌症個案，符合資格的民眾可多利用，以利早期發現、早期治療。

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