乳癌西醫治療副作用多 中醫藥合療大幅改善

2019-09-09 10:51

〔記者王俊忠／台南報導〕54歲沈女士先前沐浴時自己發現右側乳房有腫塊，到台南市立安南醫院檢查確診是第2期乳癌，接受手術、放射線治療與化療，雖控制病情，但產生精神不振、食慾不佳、掉髮等副作用，西醫師轉介給中醫師以多種中藥、針灸治療，治療一段時間後副作用問題大幅改善。

患者在治療期間產生噁心、食慾不佳、精神不振，連頭髮也掉了很多，髮量看起來很稀少，其右手因做淋巴闊清、產生局部淋巴水腫，時常感覺緊繃，影響各方面活動。放射腫瘤科主任醫師梁永昌特地轉介到中醫合療門診。

患者配合中醫師曾印正開出的中藥如香附、杏仁、紫蘇葉、通草、防己、茯苓、半夏及針灸治療一段時間後，沈女士食慾及精神改善不少，髮量與粗細度漸回復到化療前狀態，原本擔心要一直戴假髮的忐忑也安定許多；其右手臂活動配合自我淋巴按摩與針灸治療後，緊繃度下降、關節活動度提升，做家事比以往上手許多。

曾印正醫師表示，以沈女士狀況來說，在目前乳癌治療過程中其實蠻常見的，在西醫日益精準的診斷治療下，乳癌治療效果比之前更好，但在這些治療後產生一些身體不適症狀，如精神、食慾變差、失眠、潮熱、盜汗及手術後淋巴水腫僵硬、掉髮等，都讓病人生活品質受到不小影響，這階段中西醫合療的介入是非常適合的時機。

曾醫師說，中醫可提供協助點有1、化、放療時易導致耗氣傷陰的氣陰兩虛體質，配合中藥可減少放、化療階段吃不下或體力太差而需中斷治療；2、手術後淋巴水腫，部分病患就算做了淋巴自我按摩仍緊繃不適，可配合針灸改善。

3、病患罹患乳癌可能更睡不著、焦慮，應積極配合治療，改善睡眠品質；4、掉髮或生長頭髮速度慢，病人需一直戴假髮或帽子遮醜，部分病人配合中藥、針灸可改善頭髮一直不生長或長太慢的情形。梁永昌醫師強調，癌症是多因素造成的疾病狀態，如壓力、飲食、不良生活習慣等，非單是1個變因可以導致患病，所以千萬勿信偏方，諮詢醫師才是唯一正解。

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