熬夜拚考試喝能量飲 董氏：含咖啡因又高糖恐影響兒少發育

2019-09-09 10:35

〔記者林惠琴／台北報導〕董氏基金會公布針對國中生至大學生進行「台灣年輕族群攝取能量飲料現況」網路調查，結果約6成都喝過能量飲料，且同步調查市售24款能量飲料發現，每款均含有咖啡因、多數含糖量高，攝取過量恐影響腦部發育與智力發展。

董氏基金會今年8月的問卷調查共計回收303份問卷，發現台灣年輕族群約6成都喝過能量飲料，最常飲用時機依序為想喝就喝、熬夜時、準備考試、運動或健身前後；選購原因則常見為提神醒腦、消除疲倦、覺得好喝、運動或健身後補充能量、運動前提高表現。

董氏基金會也於今年7至8月於超商、超市、量販店等地，調查24款能量飲料，每罐容量介於100至355毫升，每罐含糖量在無糖至40公克之間，且每罐均含有咖啡因，含量從每100毫升20毫克以下到每罐113.6毫克都有，其他常見成分尚有牛磺酸、合法興奮劑、維生素B群等。

依照美國心臟協會建議2至18歲每日添加糖攝取不超過25公克，但董氏基金會此次調查發現，近半數能量飲料喝一罐就超標。董氏基金會食品營養中心許惠玉主任說明，糖攝取過量會增加蛀牙、長青春痘、肥胖、免疫力低下，甚至容易造成心血管疾病，也會引發情緒波動大，容易提不起勁、昏昏欲睡，使專注力及學習力下降。

至於咖啡因方面，許惠玉指出，加拿大衛生署建議13歲以上青少年每天咖啡因攝取量不超過每公斤體重2.5毫克，長期攝取咖啡因容易影響兒少腦部發育及智力發展，容易使睡眠品質降低、活動力下降，造成心悸、焦慮、注意力不集中等症狀。

董氏基金會營養師莫雅淳補充，國外曾調查2055位12至24歲族群發現，超過半數喝了能量飲料後曾出現至少1次不良反應，包括心跳加速、睡眠障礙、頭痛、噁心、嘔吐、腹瀉、胸痛等，美國小兒科醫學會建議19歲以下兒少不應該喝能量飲料，土耳其、立陶宛、拉脫維亞更立法禁止販售能量飲料給未滿18歲兒少，呼籲國內也要正視相關問題。

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