琵琶颱風最快明生成 氣象局：中秋連假北、東有雨

2019-09-09 10:02

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局指出，目前菲律賓東方海面低壓，最快將於明日生成，若確實生成將是今年編號第16號颱風「琵琶」（PEIPAH），在低氣壓影響下，估計週五中秋連假開始，天氣也會轉為不穩定，特別是會為北部跟東半部帶來雨勢。

綜合媒體報導，氣象局指出，今起到週四各地都屬於比較穩定的天氣型態，不過目前位於菲律賓東方海面的大低壓帶，最快將於今天下半天轉為熱帶性低氣壓、明天生成颱風，或者到明日才增強為熱帶性低氣壓，雖然目前該低氣壓的後續發展不確定性仍高，但因整體範圍廣，不管對台是直接還是間接影響，只要形成就會為北部和東半部帶來雨勢；若是路徑比較偏西或偏南，包含南部和中部水氣也會變多。

氣象局指出，在低壓帶影響下，週五中秋連假開始天氣轉不穩定，北部跟東部山區會先降雨，週六及週日在低壓帶持續影響下，北部跟東半部也會出現雨勢，因此北部和東半部中秋節賞月機率低，若颱風影響擴展到全台，本週將於台中登場的懸日美景也可能無緣。

氣象專家彭啟明則認為，目前因尚未有系統接近台灣，估計中秋節當天仍會是較穩定的天氣，在中秋的三天連假中，週末兩天容易受到外圍環流影響，但影響程度仍有待觀察。不過彭啟明也提到，雖然中秋颱風未必會來台灣，但也不排除不只有一個颱風生成，變化的空間仍很多，後續發展有待持續觀察。

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