糖尿病藥新應用！研究發現能降低心衰竭惡化

2019-09-09 08:27

〔記者林惠琴／台北報導〕「心衰竭」5年死亡率高達50%，高出許多癌症，因此又稱為「心臟的癌症」，但日前在歐洲心臟病學會年會上發表的一項研究成果指出，原本用於治療糖尿病的藥物，可有效降低心衰竭患者的不良預後達到26%，減少緊急回診、住院，甚至死亡風險，是近5年心衰竭治療的一大突破。

心臟如同幫浦，負責打出足夠的血液提供全身使用，當心臟功能不足以滿足身體需求時，就稱為心衰竭，常見症狀包含咳嗽、呼吸困難、水腫、容易疲累，甚至平躺時會感到呼吸困難，必須坐起來或墊高枕頭以保持呼吸順暢等。

中華民國心臟學會心臟衰竭委員會主委王俊傑表示，台灣預估心衰竭盛行率約1%至1.5%、約20幾萬名病人，其中一半屬於收縮性心衰竭，另一半屬於舒張性心衰竭。

王俊傑指出，通常高血壓性心臟病、冠狀動脈疾病等疾病治療後，可能會走上的一條路就是心臟收縮無力，每名患者長期預後狀況不同，1年死亡率可達到10%至15%，5年更上看50%，但最新在歐洲心臟病學會年會上發表的一份研究指出，原本用於治療糖尿病的SGLT-2抑制劑對於心衰竭治療有新發現，是令人振奮的成果。

王俊傑說明，該項臨床試驗為一份跨國合作研究，共有超過4000名心衰竭病人參與，亞洲國家收案數約占20%，台灣也有141名加入，其中45%是糖尿病患者，結果長期追蹤發現，心血管疾病死亡明顯下降18%，心衰竭惡化包含緊急回診、住院等指標也下降30%，且非糖尿病患者使用安全性獲證實，不會增加低血糖、腎功能惡化風險，可望未來應用於臨床上，成為另一項治療選擇。

另外，冠狀動脈硬化造成阻塞，經治療仍有再發風險。中華民國血脂及動脈硬化學會理事長李貽恆說明歐洲心臟病學會年會上的另一項研究發現指出，運用阿斯匹靈搭配新一代抗血小板藥物合併治療，長期觀察可減低約10%的復發機會，或許以後對於高風險病人可加以應用。

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