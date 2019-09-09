知識不過期 學子讀回收參考書考上台大醫科

2019-09-09 01:04

〔中央社〕擔任保全的陳泳霖雖是中低收入戶，卻一直努力生活著，他收集遭丟棄的參考書，並用立可白塗掉答案重製供子女使用，終讓子女苦讀考上台大醫學系等理想大學。

陳泳霖回憶多年前和大陸嫁來台灣的老婆結婚後，雖然經濟狀況不是很好卻相當恩愛，只是老婆當時依規定需定期返回大陸，龐大旅費造成經濟上很大壓力。

陳泳霖對中央社記者表示，後來生兒育女等日常開支增加，雖是中低收入戶，但他們對子女的教育卻不敢馬虎。

他說，外配家庭是經濟及教育等資源缺乏的弱勢族群，但子女的貼心卻是他們最大財富，姐姐莉平有著美術天分，不僅國小就是美術班學生，因為參加12年國教創意繪畫比賽獲得優等，從國中3年級起獲圓夢獎助學金補助，一直補助到考上並就讀政治大學中文系為止。

由於沒有多餘金錢讓姐弟上補習班，過去在知名豪宅社區擔任保全的他發現一些有錢人家庭，把過期的國高中參考書丟棄，打開來看，常常僅有幾頁有寫過，幾乎全新。

於是他拜託清潔人員若有發現丟棄的參考書時就通知他，他會去篩選收集。有空時再用立可白逐行逐頁把寫過的答案塗掉，如此就成了回收再利用的全新二手參考書。

一開始，他要求姐姐用鉛筆在參考書上練習，再來就用橡皮擦塗去給弟弟文軒使用，文軒也很爭氣，不僅苦讀考上建國中學，也在高二時申請到圓夢獎助學金補助並順利考上台大醫學院。

陳泳霖表示，擔任保全的薪水不高又要輪日夜班，因此，妻子找到鼎泰豐洗碗工的工作，希望補貼家用栽培子女長大，但後來因出車禍而在家休養近1年，身體好了些就重回鼎泰豐當清潔人員，雖然人窮卻不要子女去打工。

他笑說，子女願比別人多十倍努力，這是他最引以為傲的事，他也願更努力賺錢來支付子女學習等開支，希望子女都能專心學業，未來考上研究所或出國深造，如此再累也願意。

陳泳霖說，經過多年的收集，他的參考書的數量恐怕比別人家多出數倍，也因此，過去在塗白答案的過程，常常低頭塗得腰酸背痛，還要忍受立可白刺鼻揮發氣味的痛苦都消散了，如今，許多書已翻到破爛不堪而丟棄，但還留下一些狀況比較好的參考書供複習使用。

新北市教育局副局長黃靜怡說，如今在愛心人士的資助下，莉平和文軒都找到人生方向，還都寫卡片感謝教育局。莉平謝卡中提到接受圓夢基金的幫助，不僅減輕家庭負擔，更讓她有時間去做有興趣的事，雖然就讀政大中文系二年級，但心中對圓夢基金及資助的企業主存有滿滿感謝。

黃靜怡表示，透過圓夢基金可讓許多弱勢孩童有機會圓夢，如果有善心人士願捐款給新北市溫馨助學圓夢基金，都可透過「新北市好日子愛心大平台」來指定捐給圓夢基金，幫助更多學子圓夢。（編輯：陳彥鈞）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法