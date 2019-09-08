超浪漫！縣長翁章梁伉儷 百年柑仔店擁吻

2019-09-08 23:31

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕嘉義縣六腳鄉潭墘百年歷史的柑仔店「慶和商店」，因做為電視夯劇「用九柑仔店」場景，隨著該劇熱映成了打卡熱點，地方人士搭這股風潮

，今晚在慶和商店舉辦音樂會，縣長翁章梁伉儷應觀眾要求，當場熱吻曬恩愛，為活動掀起高潮。

「用九柑仔店」是改編漫畫家阮光民《用九柑仔店》，劇組全台勘景最後找上百年柑仔店「慶和商店」，該劇總導演高炳權指出，潭墘這個小地方很有味道，例如其中的小街廓、附近還有很多小埤塘，給人雅緻的感覺，保留著典型的台灣農村風味。

該劇的演員經紀人黃淑晴、六家佃社造協會及潭墘社區發展協會今晚攜手舉辦「柑仔店ㄟ音樂會」，期盼透過充滿回憶的懷舊音樂會，讓民眾找回小時候那段天真無邪、調皮搗蛋的過去。

主辦單位為了給縣長一個驚喜，將翁章梁帶到柑仔店的二樓陽台，牽手劉莉英突然現身送上驚喜，當眾演出一小段電視劇橋段，當起男女主角，來個熱吻。

翁章梁表示，「用九柑仔店」在電視轟紅，許多青年男女來到六腳鄉潭墘村朝聖拍照回味戲劇裡的場景，該劇不僅在六腳拍戲，也在民雄、大林、朴子、東石等地取景，，都因為戲劇的轟動帶動觀光人潮。

翁章梁強調，縣府將把戲劇的知名拍攝點規劃發展成觀光點，並與既有的觀光點做結合，不僅推廣在地傳統特色，還能讓社區特色再次活絡起來。

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