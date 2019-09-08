烤肉何處去？ 桃園市府限定這3處公園 秋節連假開放烤肉

〔記者李容萍／桃園報導〕你「烤」了嗎？每逢中秋必烤肉已經成為台灣一種過節團聚的活動，桃園市政府養護工程處將於中秋節連假13日至15日下午5時至晚上9時開放大溪區大溪河濱公園圓形表演廣場、桃園區中路特區的向陽公園籃球場旁廣場供民眾烤肉，提醒民眾烤肉盡興後，切勿遺留垃圾、炭火等，以免破壞環境整潔。像去年中秋連假放烤肉的大園區軍史公園兒童遊戲區旁柏油鋪面，因為民眾違規行為頻傳，今年並未開放烤肉。
另外，常態開放桃園區虎頭山風景特定區烤肉區（僅除夕日休園），計有54個烤肉爐位採現場登記，平常的週休假日在樹蔭下的石椅，可見三五好友揪團或忙著翻動各項食材，或大口大口吃烤肉，陣陣烤肉香撲鼻，往年每到中秋假期現場登記名額更是秒殺，整個烤肉區越近中秋越熱鬧，總是座無虛席。
市府風景區管理處提醒，虎頭山烤肉區使用分上午場和下午場，國定和週休假日的上午場從上午8時現場登記使用至12時30分，下午場從12時30分登記使時間1時至5時，限持身分證等證件照登記，每一證件可登記申請一爐位，一個爐位可供6至8人共同使用。
養護工程處表示，為維護公園環境與市民安全，上述公園僅開放硬鋪面範圍，請大家不要使用草坪區域烤肉，嚴禁將烤肉爐或炭火直接置於鋪面上，以免毀損公園設施。其他未開放區域，倘若擅自生火烤肉，將依「桃園市公園管理自治條例」開罰，即民眾若未經許可不得營火、野炊、夜宿、燃放鞭炮或搭設棚、帳，違者可處500至5000元罰鍰，另提醒民眾請勿在公園內施放炮竹煙火，違者同樣要挨罰。
此外，前往公園烤肉切勿違規停車，烤肉同歡後，請確實將炭火澆熄，並將廢棄物丟入指定區域內，養工處及公所按照環保局清運時間配合清理乾淨，以避免影響運動民眾的權益。
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常態性開放烤肉的虎頭山公園烤肉區，每年總是越近中秋越熱鬧。（記者李容萍攝）
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大溪河濱公園圓形表演廣場限定中秋連假期間開放烤肉。（記者李容萍攝）
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桃園區中路特區的向陽公園籃球場旁廣場限定中秋連假期間開放烤肉。（記者李容萍攝）