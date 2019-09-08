烤肉何處去？ 桃園市府限定這3處公園 秋節連假開放烤肉

2019-09-08 22:18

〔記者李容萍／桃園報導〕你「烤」了嗎？每逢中秋必烤肉已經成為台灣一種過節團聚的活動，桃園市政府養護工程處將於中秋節連假13日至15日下午5時至晚上9時開放大溪區大溪河濱公園圓形表演廣場、桃園區中路特區的向陽公園籃球場旁廣場供民眾烤肉，提醒民眾烤肉盡興後，切勿遺留垃圾、炭火等，以免破壞環境整潔。像去年中秋連假放烤肉的大園區軍史公園兒童遊戲區旁柏油鋪面，因為民眾違規行為頻傳，今年並未開放烤肉。

另外，常態開放桃園區虎頭山風景特定區烤肉區（僅除夕日休園），計有54個烤肉爐位採現場登記，平常的週休假日在樹蔭下的石椅，可見三五好友揪團或忙著翻動各項食材，或大口大口吃烤肉，陣陣烤肉香撲鼻，往年每到中秋假期現場登記名額更是秒殺，整個烤肉區越近中秋越熱鬧，總是座無虛席。

市府風景區管理處提醒，虎頭山烤肉區使用分上午場和下午場，國定和週休假日的上午場從上午8時現場登記使用至12時30分，下午場從12時30分登記使時間1時至5時，限持身分證等證件照登記，每一證件可登記申請一爐位，一個爐位可供6至8人共同使用。

養護工程處表示，為維護公園環境與市民安全，上述公園僅開放硬鋪面範圍，請大家不要使用草坪區域烤肉，嚴禁將烤肉爐或炭火直接置於鋪面上，以免毀損公園設施。其他未開放區域，倘若擅自生火烤肉，將依「桃園市公園管理自治條例」開罰，即民眾若未經許可不得營火、野炊、夜宿、燃放鞭炮或搭設棚、帳，違者可處500至5000元罰鍰，另提醒民眾請勿在公園內施放炮竹煙火，違者同樣要挨罰。

此外，前往公園烤肉切勿違規停車，烤肉同歡後，請確實將炭火澆熄，並將廢棄物丟入指定區域內，養工處及公所按照環保局清運時間配合清理乾淨，以避免影響運動民眾的權益。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法