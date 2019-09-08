黑鮪魚配額轉讓日換回大目鮪配額 業界：明智措施

2019-09-08 22:12

〔記者陳彥廷／屏東報導〕昨天傳出我國300噸太平洋黑鮪配額將轉移給日本換回大目鮪配額，對此，台灣鮪延繩釣協會指出，這類轉移不僅是國際漁業慣例，在近年我國總黑鮪捕撈量最多僅佔限額3分之1情形下，是活用限額並增進生產國及市場國產銷關係的作法。

屏東東港因為舉辦捕撈每年「第一鮪」活動而聞名，該區區漁會黑鮪卸漁量佔總量近年都從近5成起跳，該區漁會總幹事林漢丑就強調這是「明智作法」，他說，黑鮪魚以「願者上鉤」的延繩釣捕撈，近年出海成本高漲且汛期有限，有至少350艘延繩釣漁船（簡稱小釣船）也會到中西太平洋討生活。

「大目鮪配額不足！」林漢丑指出，大目鮪作為主力魚種，我國僅1萬餘噸限額得配給大型漁船及小釣船，目前小釣每船僅20噸配額，相對需求來說是杯水車薪，難免也有人因此鋌而走險違規，多抓遭開罰卻形成雙輸局面，若是以未利用到的黑鮪配額轉讓成我國需求孔亟的大目鮪，甚至換回500噸以上的配額，都是符合雙方漁業發展的正確措施。

大目鮪因油脂質佳，近年受到市場歡迎，日本於中西太平洋限額為1.7萬噸，去年漁獲量近1.2萬噸，具轉讓空間，近期拍價出現每公斤900日圓高價，均價也有650日圓，對有高達8成大目鮪漁獲銷往日本的我國來說，是重要市場國。

台灣鮪延繩釣協會秘書長何世杰也指出，日本也曾轉讓配額予中、韓等國，這類轉讓其實在國際間很常見，且是屬於年度性的暫時轉移，若是在全球資源沒有被過度開發的情形下達成默契，除能調控我國產銷，最重要的是還能增進生產國及市場國間更好的正向互動關係。

何世杰表示，這類交涉屬漁業的更高格局，但他也認為，300噸黑鮪價值評估上應可換回500甚至800噸大目鮪，除期待年底的年會有好的結果，未來也應優先回饋繳出權利換取配額的小釣船。

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