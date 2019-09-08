2.23億芎林120線道路改善不敢開工 就怕台電慢半拍

2019-09-08 22:33

［記者廖雪茹／新竹報導］新竹縣政府準備斥資2.23億餘元辦理浪漫台3線之丘陵水岸景觀大道（縣道120線道路改善工程） ，承攬廠商原訂8月底開工卻未進場；縣府表示，去年6月開始即邀集台電公司協調管線地下化工程事宜，不料上月初工程決標後，台電才告知須專案發包，且工期長達210天，嚴重影響整體工程，由於2020年底前若未能完工，中央補助將不予核撥，目前只能協調雙方設法同步施工！

台電公司新竹區營業處副處長陳華信坦言，礙於設計人力不足，加上工程困難度，設計延誤了一點時間，此案因3000多萬元經費龐大列入甲字工程須個案發包，正在發包作業中，如順利於10月底前發包，11月初可進場施工，預估下地工期210天，屆時將督促承包商儘量趕工。

縣府工務處表示，縣道120線西起竹北市台1線，東至尖石鄉八五山，全長約40.7公里，為新竹縣東西重要幹道。其中，行經芎林鄉的12到18公里處（與縣道123線交會口至台3線），道路鋪面老舊部分不平整，且沿線電桿林立，也欠缺植栽綠化。

考量上述路段為進出芎林鄉的門面，也是國道三號竹林交流道的連絡道，縣府提案爭取前瞻基礎建設的旗艦競爭型計畫，獲交通部公路總局核定總工程經費約2億2352萬元（中央補助約1.83億，縣府自籌4000萬餘元），8月2日工程案決標，工期400日曆天。

養護科表示，此計畫道路長5.9公里、寬約20公尺，將全面翻修鋪面、強化路基，中央分隔島改採綠整帶增加綠覆率，改善老舊護欄，同時將管線及電桿地下化；此外，槽化島將設計飛鳳山入口意象，另規劃永興社區水岸活動廣場，以提昇道路整體的服務品質。

養護科說，管線下化為計畫亮點，去年6月開始即邀集台電公司多次協調，今年3月通過基本設計審查後，特別請台電務必先行相關程序，但遲至6月台電才把下地設計的需求經費報來，並要求經費須先到位，縣府在8月撥款，這時台電卻說金額龐大須另外辦理發包，令人質疑協調1年多來台電幾乎未配合提前作業。

此工程原訂8月底動工，但廠商擔心一旦開工，工期勢必因管線下地工程而受到耽擱，至今不敢進場。由於中央列管工程進度須在明年底前完工，否則補助不予核撥，但若等管線下地完工再進場，恐得拖到明年中以後，現在只能協調廠商設法在台電施工同時進場施作，下地施作到哪、道路就改善到哪，以求如期完工。

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