服務師生 高雄公車紅68B延駛嘉興國中

2019-09-08 20:54

〔記者蘇福男／高雄報導〕高雄岡山區嘉興國中位處偏遠，聯外道路狹窄，學生家長通勤和接送都十分不便，市議員高閔琳爭取公車紅68B延駛嘉興國中，明天（9日）起將試辦3個月。

高閔琳表示，現有的紅68B公車從捷運南岡山站發車，至漢翔公司終點站，行車時間約39分鐘，途經岡山肉品市場等站，但並未駛入附近的嘉興國中，由於嘉興國中地處偏遠、交通不便，聯外道路包括信中街、興南巷、嘉興東路3巷狹窄，更是臨近工廠大型拖板車、貨車經常行經路段，學生家長通勤接送險象環生，校方和家長會陳情希望紅68B公車能延駛、直接進入校園。

經高閔琳多方奔走積極協調，交通局和高雄客運從善如流，紅68B線從明天起，每天上下午各增設一班次停靠嘉興國中，早上6點55分自岡山捷運站發車，沿途經岡山文化中心、岡山火車站、和平公園、 壽天派出所、竹圍國小、岡山郵局、嘉新東路、肉品市場等站後，繞駛高速公路旁便道，至嘉興國中校門內讓學生下車後，再前往終點站漢翔公司；下午增設班次為5點自漢翔公司發車，約5點10分抵達嘉興國中，再依原路線行駛回程。

高閔琳表示，紅68B公車延駛嘉興國中先試辦3個月，如師生搭乘情況踴躍、路線及時間無延伸問題，紅68線嘉興國中將可望成為固定站點。

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