大立與in89影城齊心做公益 中秋送愛到善牧

2019-09-08 21:31

〔記者張忠義／高雄報導〕 中秋團聚好溫馨，高雄大立百貨與in89豪華影城攜手合作，推出「送愛到善牧」活動，今天邀請了善牧基金會45位小朋友進入in89親子BOOMBOOM廳免費觀賞電影及大立空中樂園無限暢玩遊樂設施，還有大批民眾捐贈愛心物資，希望將幸福、平安、團圓的關懷傳達到弱勢族群的手上，讓他們提前感受秋節氣氛。

大立百貨潘進昆經理表示，大立與善牧基金會高雄中心首次合作非常愉快，未來也有規劃長久的公益合作模式，將號召更多的同仁、顧客、民眾一同做愛心，幫助更多社會上的弱勢族群，此舉除了善盡企業社會責任，同時也想透過這樣的活動拋磚引玉，號召更多民間企業共同投入公益。

位於大立百貨A館9樓的in89豪華影城中設置了專屬於親子的BOOMBOOM影廳，並於親子影廳旁設置專屬兒童學習廁所及遊戲區，創造了親子友善環境。in89影城表示，這次是首次在大立百貨來邀請公益團體來體驗親子影廳的舒適及特別處，未來也更致力於兒童學習發展的經營，如專屬場次學習觀影禮儀、映前電影介紹、手作課程等，除了讓小朋友有更舒適的空間可以看電影外，還可以從電影中自我察覺與認識。

而善牧基金會關注婦女、兒少的議題已經30餘年，社會上響應的善心人士也越來越多，善牧基金會高雄中心區主任鄭雁文表示，非常感謝大立百貨及in89豪華影城對善牧的協助與關懷，讓孩童們在中秋佳節的前夕，感受到社會送出的愛心和溫暖的氣氛，相信能讓他們體認到這更美好的社會。未來大立與善牧也會有其他的合作模式，歡迎更多愛心企業加入這大家庭。

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