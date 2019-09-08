《俗女養成記》後壁菁寮遊客暴增 黃偉哲也拍短片呼應

2019-09-08 20:32

〔記者楊金城／台南報導〕《俗男》VS《俗女》，炒熱台南後壁菁寮老街觀光。

華視電視劇《俗女養成記》獲得戲迷迴響，遊客到後壁菁寮老街、金德興藥舖等拍攝場景朝聖，估算最近遊客多5成，台南市長黃偉哲跟上潮流，當起主角也拍攝《俗男養成記》短片協助行銷，帶起觀光話題。

黃偉哲抽空到菁寮走一走，拍了《俗男養成記》放在臉書，他走了一趟《俗女養成記》劇中陳嘉玲的生活路線，走走看看，詼諧風趣的介紹場景、菁寮好吃好玩的景點，黃偉哲說，台南很好玩的，值得各地遊客來體驗。

《俗男養成記》一放上黃偉哲的臉書，引起討論，網友觀看和分享熱烈。有人稱讚市長化身台南解說員，更多人被激起一訪菁寮、吃古早味香蕉冰的衝動。

《俗女養成記》是今年南市府支援國內影視製作補助的影片之一，拍攝場景遍及「經典小鎮」後壁區的樹人國小、菁寮老街、金德興藥舖、魚寮靈殿宮、派出所、長短樹糖鐵，還有新營三一宅藝術空間等地。

後壁「無米樂」菁寮老街是知名景點，有《俗女養成記》爆紅加持後，劇中拍攝地點更成為遊客朝聖之地，帶動後壁菁寮的觀光人潮。

長期推動後壁菁寮社區營造和農遊觀光的民宿業者黃永全說，最近到菁寮老街觀光的遊客多了5成以上，假日更是熱鬧，建議市府可在菁寮設置拍攝場景指示牌和劇中主角的人形立牌，延續這股觀光熱。

《俗女》女主角陳嘉玲的家就是菁寮老街上的台南市定古蹟金興德藥舖（阮家古厝），更是遊客必訪打卡焦點；阮家古厝第三代阮子亮建議市府多辦活動，帶動菁寮觀光。

台南市文化局長葉澤山也是《俗女》戲迷，他說，南市觀光旅遊局已著手規劃菁寮「俗女一日遊」地圖，也將和劇組商討授權設置劇中主角人形立牌，希望更多遊客來菁寮體驗農村文化。

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