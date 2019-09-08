50年前老照片一眼認出彰化郵局 就靠這一排‧‧‧

2019-09-08 22:06

〔記者劉曉欣／彰化報導〕屹立超過半世紀的彰化市光復路郵局將拆除改建，吸引不少人相招去打卡留念；而鹿港攝影愛好者鐘清溪，因為50年前就在光復路工作，剛好用相機拍下街景，而郵局前的一整排椰子樹，見證郵局的風華歲月。

鐘清溪表示，在他還沒去海軍陸戰隊服役之前，當時他從鹿港來到彰化工作，工作地點就在彰化市光復路上的吳崇雄外科，因此，當他開始玩相機時，就站在吳崇雄外科的門外，隨手拍下光復路的街景。

鐘清溪說，這張50年前老照片，可以看到當時的光復路已有水溝，但當時並沒有水溝蓋，外科醫院門口有彰化客運的站牌，站牌下有男子在看報紙，背對鏡頭、抓著站牌的男子，則是他的同事。

鐘清溪指出，這張老照片還可以看到穿著校服或是軍訓服裝的男、女學生，有的走路，有的騎腳踏車，應該是要往彰化火車站、彰客或是員客去搭車，這群學生應該是彰中、彰女的學生。

鐘清溪說，拍下這張老照片時，郵局才剛蓋沒幾年，當時，建物外圍就是種著一排的椰子樹，就是原本是彰化郵局總局，後來因為總局搬到中央路，原址才改為光復路郵局，如今又將拆除蓋為商業大樓，將於16日先暫時改到彰化銀行旁的建物繼續服務。

鐘清溪說，為了留下彰化光復路郵局拆除前的紀念照，他特別從鹿港到彰化拍照，還特別重回老照片的攝影點，再拍一張照片，當年的吳崇雄外科，如今已是諾貝爾書局，水溝也加上了溝蓋，物換星移，在今、昔照片的對照中，見證了50年的歲月。

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