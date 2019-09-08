「情人的眼淚」化身金雞母 23年老夫妻巧展情人愛

2019-09-08 21:17

［記者林敬倫／宜蘭報導］宜蘭縣已結婚23年的老夫妻劉豐銘與金芷嫣，去年底開始在員山鄉種植俗稱「情人的眼淚」的葛仙米藻（地木耳），並靠著農會的推廣，在宜縣與大台北地區販賣，成功將過隨處可見的無價藻類，化身為賺錢的金雞母；巧合的是，2人種葛仙米藻的初衷，就只是因為劉豐銘想讓患有糖尿病的金芷嫣吃東西沒負擔，充分體現情人間密不可分的愛。

60歲的劉豐銘與53歲的金芷嫣23年前透過朋友介紹結識，婚後在梨山種高山高麗菜，5年前決定退休，回到三星鄉老家養老，不料，金芷嫣被診斷出罹患糖尿病，為減輕妻子身體的負擔，劉豐銘透過網路資訊發現，葛仙米藻如果入菜，不但能增加料理口感，又富含營養價值，吃了不會對身體造成負擔。

為了讓妻子吃得健康，劉豐銘在三星老家用試種葛仙米藻，發現生活又開始充滿樂趣，因此在員山鄉找了塊兩分地，鋪滿石頭後，利用山泉水種植葛仙米藻，又適逢花蓮農改場正在向農民輔導種植，兩人精進種植技術後，成效良好。

早期，葛仙米藻只要遇雨，在道路兩旁隨處可見，是窮苦人家用來充飢的主要食物之一，毫無價值可言；劉豐銘與金芷嫣利用石頭地種植葛仙米藻，不像以前路邊撿拾的藻類含有大量沙粒難以清洗，品質非常好，獲得三星農會與宜蘭縣農會得推廣，販賣到宜縣與大台北地區，兩人成功成為宜縣首個種植葛仙米藻的農民，將不起眼的路邊綠藻翻轉成賺錢的金雞母。

由於葛仙米藻外型常有淚滴狀的顆粒，因此得名「情人的眼淚」；恰巧，劉豐銘與妻子種植葛仙米藻的初衷，是為了妻子的身體，充分展現情人間真摯的愛情，與「情人的眼淚」之名不謀而合；金芷嫣說，退休後開始種葛仙米藻，夫妻的感情真的更像情人，不像要煩惱各種生活瑣事的夫妻。

金芷嫣說，種植葛仙米藻非常容易，只要注意水源，時間到了就可以採收，相較於以前務農，輕鬆不少，又能把健康的農作物，推銷給更多人，可以說是一舉數得。

劉豐銘說，當初老婆怕他太累，勸他退休，沒想到退休後又在農業找到了第2春，種葛仙米藻一種就種出興趣，與妻子的感情也越來越好，每天就很輕鬆、快樂的生活著，他說，很珍惜現在擁有的生活。

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