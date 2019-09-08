完工1年3個月才驗收完成 宜蘭國民運動中心被審計部點名

2019-09-08 19:18

［記者林敬倫／宜蘭報導］宜蘭市國民運動中心落成至今爭議不斷！審計部最近出爐的審計報告，更痛批中心正式營運日，仍有270項缺失未完成驗收即先行使用，影響民眾使用設施的安全，還有停車空間未妥適規劃等問題，亟待檢討改善；縣府教育處指出，驗收已在上個月31日完成，至於停車空間則將納入宜蘭運動公園足球發展中心工程，一併處理。

宜蘭國民運動中心位於宜蘭運動公園，縣府將原有泳池打掉作為興建基地，由縣府辦理規劃，斥資2億3000萬元興建，並以OT方式辦理促參招商。全案2016年3月動工，去年5月完工，原預計去年7月啟用。

但完工後，縣府辦理工程驗收，竟發現有900多項缺失，大缺失例如未按圖施工，小缺失則像油漆脫落，導致當時中心啟用時間一延再延，去年11月縣府認為剩餘的缺失項目不影響民眾使用的安全，先讓中心開幕，再繼續後續驗收作業，完工後經過1年多的時間，驗收仍然無法完成。

審計部批評，縣府未採購法規定期限內，完成工程初驗並作成初驗紀錄，且至正式營運日仍有270項缺失未完成驗收即先行使用，影響民眾使用設施安全。

審計部更批評，未督促營運廠商提出年度營運管理計畫，又未落實營運績效督導考核，且因部分設施收費標準較高、未完成驗收且未妥適規劃停車空間等因素，影響民眾使用意願，致營運收入與服務人次均未達原規劃目標。

教育處回應，驗收已經在上個月31日全數完成，未來如遇類似工程，會再加強與廠商間的溝通，縮短問題改善的時間，讓驗收能即時完成；另外，針對國民運動中心停車空間的問題，將納入宜蘭運動公園田徑場轉型為宜蘭運動公園足球發展中心的工程，一併處理，全案預計斥資約2億元。

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