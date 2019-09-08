看YouTube、打電玩 陳彥宇國三多益就考990滿分

2019-09-08 18:15

〔記者陳建志／台中報導〕台中華盛頓中學高一生陳彥宇從小就對英文有興趣，除喜歡看英文小說、雜誌、電影，也常上YouTube看科學等英文影片，就連打線上遊戲，都用英文和國外玩家對話，熟悉國外的英文用法，不看考古題，靠著從小累積的英文能力，國一第一次考多益就考出880分，之後不斷朝滿分挑戰，終於在國三下學期第4次多益考試中，考出難得的990分滿分，不斷自我挑戰的毅力連老師都佩服。

今年暑假過後直升華盛頓高中菁英班的陳彥宇，幼兒園就開始接觸英文，因奶奶告訴她，英文是國際通用語言很重要，讓他從小就對英文有興趣，國一時第1次考多益考出880分，國二時第2次考進步到940分，因距離滿分越來越接近，決定繼續挑戰，第3次更考出985分，因僅差5分就滿分，國三會考結束後一星期再次挑戰，終於考出990分的滿分。

國三多益就考出滿分，授課英文老師林慧貞說：「彥宇自我挑戰毅力真的讓人佩服！」稱讚他除了上課內容，也會自己主動看英文雜誌、小說，讓英文能力不斷進步，目前國外留學參考的托福考試，滿分677分也考出643分金色證書的程度。

陳彥宇分享自己考高分的方法，強調考前並未特別準備，也沒做考古題，認為死背單字很容易忘記，最好平常多看文章，並多使用，將這些單字用在寫作、口說中，如此就會記下該單字的意思、用法，至於文法則建議多讀文章、上網看影片，藉由影片中的對話和文章，學習到文法和片語。

陳彥宇並說，自己喜歡看YouTube的英文影片學英文，包括科學、烹飪都是他喜歡的領域。另外，自己喜歡打電玩，尤其透過線上遊戲，可以直接和國外玩家對話，從中學習到他們使用單字和文法的方式，印象中曾和美國、澳洲、德國，甚至是駐日美軍的玩家互動交流過；英文能有好成績，最感謝奶奶從小讓他學習英文，也感謝英文老師林慧貞指導並提供筆記。

華盛頓中學校長劉一欣說，外語能力對於在國際上競爭非常重要，陳彥宇在國中就能有如此的好成績，實在很難得，而且最讓人感動的是，在考出多益滿分後，還能回到國小感謝國小老師，懂得感恩將讓他人生的路更寬廣。

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