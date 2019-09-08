喝酒可以助眠？ 醫師：長期喝恐導致勃起障礙

2019-09-08 17:20

〔記者蔡思培／台北報導〕生活中常可聽到「小酌紅酒，有益心臟」、「喝酒可以助眠」等鼓吹飲酒的言論。不過醫師指出，其實小酌也有害身體健康，不喝酒才不會造成健康受損，長期喝還可能導致勃起障礙、女性不孕。

台北市立聯合醫院林森中醫昆明院區精神科醫師郭彥君表示，人們常喝酒，卻忽略酒精所帶來的傷害和風險。過量飲酒會直接導致死亡。醫學期刊《刺胳針》（Lancet）2018年發布的研究調查了全球195個國家、1999年到2016年間酒精攝取量對健康的影響，結果發現小酌也有害身體健康。而且隨著飲酒量增加，不僅死亡風險會攀升，罹癌率也會提高。研究發現，最不會造成健康受損的飲酒量是零。

郭彥君說，喝酒除傷肝傷胃，長期喝還可能導致賀爾蒙失調，男性勃起障礙、女性不孕。喝酒也會影響人的大腦，提早失智症、憂鬱症、酒癮，都與酒精影響大腦構造有關。他遇過許多長期飲酒的病人抱怨「上班記不住老闆交代的事情，影響工作表現」，這就是酒精對大腦的記憶造成傷害的具體表現。

郭彥君說，酒癮是慢性的腦部疾病，與高血壓、糖尿病一樣，如果沒照顧好就很容易復發，如果病人明知喝酒對身體已經造成極大負擔仍持續飲酒，就要考慮病人是否有嚴重的酒癮問題。他也呼籲大家照顧好自己的身體、做出聰明的選擇。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

郭彥君說，喝酒除傷肝傷胃，長期喝還可能導致賀爾蒙失調。（彭博） ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

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