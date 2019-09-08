力抗腦膜炎 特奧金牌張怡玟DIY飾品籌學費

2019-09-08 17:41

〔記者廖淑玲／雲林報導〕力抗腦膜炎、低學習成就，又要克服父親視障的自卑感，曾獲特奧金牌21歲女生張怡玟靠著自己的興趣，DIY手做小飾品籌措學費，自立自強，勇於追夢，也不忘參加公益義賣活動，知福惜福再造福。

出生23天因為腦膜炎導致左前腦萎縮影響記憶與學習能力的張怡玟，從小學就常遭受同學排擠，父親視障更讓她產生嚴重自卑感，小小心靈受到極大壓力和創傷。

進入高中特教班後開始接觸直排輪，有如上帝為她打開生命另一扇窗，一路「溜」出全國冠軍並取得特奧資格賽，2015年7月張怡玟代表台灣在特奧直排輪項目拿下競速100公尺雙人金牌、300公尺個人銅牌。

談起女兒在國際賽事一鳴驚人的表現，視障歌手張振華充滿驕傲，但女兒不同一般孩子的學習歷程又讓他十分心疼。

張振華說，他17歲那年在工廠上班一個近1000公斤的高壓電箱掉落，正好砸在他的右前額，造成七孔出血、眼球外暴、鼻梁骨斷裂，送醫急救，極力搶救幸運撿回一命，從此右眼全盲，左眼視力不到0.03，靠著唱歌找到生命出口，也娶了粉絲張惠卿為妻，成為他的雙眼。

2016年初，張振華夫婦發生一場嚴重車禍，惠卿氣胸肋骨斷裂3根、脊椎及腰椎遭到壓迫、神經根退化；振華則傷及股骨頸斷裂，當時整個骨頭斷在腹腔中，渡過一段漫長又辛苦的治療時期，但因父親「活著就是一種責任」一句話，重新站起來，並教會一雙兒女勇於面對。

就讀大學幼保系的張怡玟為減輕家庭負擔，靠著手工製做耳環、手鍊、串珠等小飾品籌措學費及生活費，也陪著父親歌唱表演及從事公益活動義賣，即使面對波折不斷，全家人用愛克服生命逆境。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法