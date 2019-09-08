打造在地特色 獅潭公所舊宿舍展新風貌

2019-09-08 17:00

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣獅潭鄉公所將舊宿舍空間整修、活化再利用開辦有機書店，今天舉行「獅潭人文走讀成果展暨交換書活動」，有小市集、藝文展覽、交換書、手作及音樂演出等，展現社區營造成果，打造獅潭鄉在地特色。

獅潭鄉公所今年將舊宿舍空間整修再利用，第一間宿舍變身為「只換不賣」的「獅潭有機書店」，利用交換書的方式為偏鄉孩童帶來更多閱讀機會，也同時推廣環保閱讀概念。與書店相連接的第2間宿舍空間則作為藝文展覽之用，目前1樓展出社區營造成果，包括鄉民製作的客家花布包及草鞋編織，2樓展出客庄舊建築水彩畫作，其中多幅作品描繪在地老房舍，展現早年農村風情。

今天的活動，吸引不少民眾參與，主辦單位也當場利用娟版印刷技術DIY印製活動T恤，分發給參與的社區民眾、協力團隊，相當特別。

獅潭鄉長謝春梅指出，公所宿舍過去荒廢相當可惜，現在整理後，讓空間再利用，成為社區營造的場域，她說，獅潭是一個沒有工業的純樸鄉鎮，希望透過社區營造，提升鄉民對家鄉價值的肯定，展現獅潭鄉在地特色。

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