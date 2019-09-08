荒廢多年 台南古蹟廣安宮動工修復

2019-09-08 16:54

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市定古蹟廣安宮古蹟修復工程今天（8日）舉行動工祭拜儀式，由市長黃偉哲擔任主祭，祈求工程平安順利。廣安宮預計於明年10月修復完成，將結合赤崁文化園區的再造、成功國小歷史場域重塑等，打造文化首都舊城核心歷史新風貌，重現舊有風華。

文化局表示，廣安宮位於中西區新美街，於2003年被指定為市定古蹟，創建年代推估可上溯至1723年（清治雍正元年），其坐落於新美街巷弄中，鄰近國定古蹟赤嵌樓、祀典武廟、大天后宮及市定古蹟陳世興宅等，位處府城歷史文化核心地帶。

其建築格局具閩洋折衷特色，宮內木雕、泥塑及門神彩繪等皆見證其悠久歷史，然而建築本體因榕樹攀生閒置荒廢已久。財團法人台南廣安宮管理委員會於105年成立後，在市府與文化部文化資產局的經費補助下，辦理古蹟修復規劃設計及修復工程等作業，並先進行緊急加固支撐及樹木修剪，防止古蹟持續劣化。

修復工程於今年9月順利發包簽約，修復總經費總計2500餘萬元，修復工期為400日曆天，預計於明年10月竣工。修復範圍包括拜亭、三川殿、正殿，左廂房、右廂房、金爐及彩繪等。

今天動工祭拜儀式，由市長黃偉哲親自擔任主祭，偕同財團法人南市廣安宮董事長葉炳南等人宣告修復工程正式啟動，並祈求工程平安順利。包括立委陳亭妃、林俊憲、市議員洪玉鳳、陳怡珍、沈震東等多人參加。

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