癱瘓嬤房屋漏水殘破 志工隊出錢出力修繕

2019-09-08 16:51

〔記者蔡文居／台南報導〕家住台南市安南區的葉姓阿嬤，高齡88歲，因患有阿茲海默症癱瘓在床行動不便，其居住房屋為屋齡60年低矮磚造瓦片屋，因房屋老舊多年來漏水問題嚴重。南市勞工局結合弱勢家庭房屋修繕志工團隊花了2週的時間為阿嬤修繕房子，今天趕在中秋節前完工，讓阿嬤不用再為漏水問題而苦惱。

包括台南市電氣業職業工會、台南市泥水業職業工會、台南市金屬建築結構及零組件製造職業工會、台南市木工業職業工會、台南市鋁製品製造裝配職業工會的修繕志工團隊合力為葉姓阿嬤修繕殘破的老屋，改善阿嬤居住環境。

葉姓阿嬤因患有阿茲海默症癱瘓在床行動不便，社會局每天也安排居家照顧服務。阿嬤居住房屋因漏水造成天花板破損、門窗鏽蝕毀損、牆壁也都是壁癌、水電線路嚴重損壞，環境不佳，阿嬤根本無力翻修房屋，南市勞工局獲悉啟動弱勢房屋修繕機制進行協助。

今天完成天花板與牆壁裝潢、安裝廚具、燈具插座更新施工及鋁門窗設置安裝後，整個修繕案大致完成，修繕材料費約30萬元由大台南總工會支付。副議長林炳利副今天也到場關心及感謝修繕志工的愛心幫忙。

勞工局長王鑫基表示，南市職災、弱勢房屋修繕計畫結合各工會志工發揮所長，付出愛心一同協助職災弱勢家庭進行房屋修繕工作，截至目前修繕案已完成94戶。

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