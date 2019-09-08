在地美•學生活展 把部落獵場搬到新竹縣史館

2019-09-08 16:36

［記者廖雪茹／新竹報導］「我們把部落、社區搬來了！」國立新竹生活美學館「巢‧兼‧代」在地美‧學生活成果展，即日起到25日借新竹縣史館展出，其中，新北市下城社區為大家揭開禁建生活的神秘面紗，新竹縣芎林鄉分享柑橘產業和客家獅，五峰鄉則霸氣地把水泥建築變成了森林獵場，進場時記得放慢腳步別把動物給嚇跑了！

這項別出心裁的展覽今天舉行開幕茶會，由芎林張家獅團壓軸演出。國立新竹生活美學館長高平洲表示，「在地美‧學生活」社區造補助計畫，藉由工作坊、專家訪視、互訪共學、影像側拍紀錄、成果展覽、專輯出版等機制，希望能讓話語權回到在地，促成社區共同學習、自我詮釋的機會，藉此轉化社造能量。

包括新北市新店區下城社區發展協會、新竹縣五峰鄉天山旅遊產業發展協會/微獵角旅人客廳-拿撒姆山學校、新竹縣芎林鄉地方建設發展協會等3個受補助社區，2018起歷經2年的激盪，共同以「巢‧兼‧代」為主題，分別展出「揭開下城社區禁建生活的神秘面紗」、「明日部落─為你而畫」、「農‧藝芎林─我們的故事」。

「巢」作為土壤的象徵，「兼」視為不同社群之間的雙向學習、相互連結的方式，「代」則指部落社區當中面臨前後世代的更迭傳承。3個社區分別為觀眾生動導覽，還帶大家手作深具文化意涵的泰雅煙斗和繫掛禮。

其中，泰雅部落獵場策展人Wagi Qmisan說，花了1個星期，從山上運來樹幹和大量落葉，將縣史館庭院的水泥化建築變成森林獵場，希望透過環境的創作和開放式的觸摸體驗，讓觀眾認知部落絶對不是落後的、過去的，而是可以跟當代扣結的。

15日將進行「泥土會客室」、22日則有芎林客家獅紀錄片發表、柑橘香氛石製作，詳情可上「在地美‧學生活」臉書粉專查詢。

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