蔡其昌辦108課綱座談會 家長關心學生國際化及中國交流衍生問題

2019-09-08 16:08

〔記者歐素美／台中報導〕108課綱實施，許多家長擔心影響孩子升學，立法院副院長蔡其昌今天邀教育部常務次長林騰蛟等，在大甲區順天國小召開座談會，讓家長及學生了解108課綱與現有學習及考試有何不同，家長則擔心學生國際化腳步跟不上北部或人才流失到中國、中國統戰等問題；林騰蛟表示，台灣是民主國家，只能尊重學生家長選擇。

立法院副院長蔡其昌今天邀集教育部常務次長林騰蛟、國立興大附中秘書張啟中、靜宜大學組長江惠如等，在順天國小與民眾座談，說明108課綱實施與以往十二年國教有何不同。

其中，國中小學部分，國小強化基本學力，國語與數學學習節數增加，新住民語文納入課程；國中則每週安排彈性課程經營學校特色，發展素養導向課程，促進多元適性學習，新增新住民語文及科技領域課程。

高中部分，江惠如表示，指考更名為分科測驗，考試時間與現在一樣，農曆年前考學測，七月考分科測驗，沒有什麼好害怕的，考試科目，學測維持五選四，指考十科，未來分科測驗只考七科，國英數不考，並將百分制改為級分制。

她表示，108課綱高中課程有四大部分，包括部定必修、部定加深加廣、校定必修及多元選修，考試只考部定，各校教的都一樣，不用擔心，但不考不代表不用唸，而是列入學生學習歷程，作為申請入學的參考。

蔡其昌則強調，108課綱實施，差異化變得很重要，並提醒教育部在制度設計應將教師可能產生的偏見及習慣等影響降到最低。

與會家長針對108課綱的問題發問少，但有家長擔心北部高中推雙聯制，中部學校能否跟進，擔心孩子輸在國際化的起跑點上，還有家長擔心北一女及建中等學生紛選擇中國升學，台灣人才流失，還有學校到中國交流可能衍生的問題，教育部的態度如何？

林騰蛟強調，台灣是民主國家，家長及學生選擇要尊重，中國採用落地招方式推廣學校交流， 背後是否有政治因素不知，校方依規定申請即可，但政府也要盡告知的意務，提醒家長集權國家可能的風險，教育部並積極推動高教深耕計畫，補助大學發展特色，以留住好學生在國內就學。

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