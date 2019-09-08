北市認助感恩茶會 排灣族學生分享溫馨滿點

2019-09-08 15:36

〔記者蔡思培／台北報導〕台灣有很多學生雖然家境不佳，仍在學業上有傑出表現。台北市教育局認助清寒學生基金會今舉辦「受認助學生考取優秀學校感恩茶會」，頒獎金表揚優秀的學生，其中一位從高中就受到認助的學生，今年考上高雄師範大學，認助人知道後也相當喜悅。

台北市一名蔡姓同學過去因為家庭突發因素，導致經濟出問題，所幸後來獲得基金會贊助。他也在學業上表現認真，在今年考上高雄師範大學語言與文化學式原住民專班，考上大學後更主動告知認助人好消息。蔡同學對於自身原住民文化相當有熱忱，上大學前就已通過原住民族語認證，未來希望成為排灣族語言老師，他今天除了在茶會上教大家如何用排灣族話問候大家，還帶來手工的油飯與大家分享。

蔡同學的認助人是林美娟、詹雙發夫婦，兩人從2013年就加入認助行列，已經幫助20多位學生。他們從高中就開始補助蔡同學的學費與生活費，兩人對於蔡同學考上高雄師範大學都相當得意，更相當支持他未來繼續到國外進修。林美娟說，自己曾任國中校長，能了解弱勢學生需要幫助，平常就會與認助的學生透過信件來往分享生活、學業上的大小事，每年也會不定期與蔡同學碰面。

另一位陳姓同學因家人生病，只能從事臨時工作貼補家用，雖有低收入補助，卻難以支應她與妹妹的生活費及學習費用，所幸後來也獲得認助。她在今年考上台灣大學護理系，她除了期待大學生活，也希望未來能發揮所學幫助弱勢、回饋社會。

台北市教育局認助清寒學生基金會董事長曾燦金表示，北市有些學生因為突發因素，導致經濟出問題，雖然生活還算過得去，卻沒有太多資源用於生涯探索、學習知識。基金會今年至8月已認助1641位學生，他也感謝有認助人的幫助，讓學生能買參考書、減少打工時數，有更多時間放在課業上。

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