連10年辦桌 愛心寢飾店款待弱勢家庭

2019-09-08 14:50

〔記者廖淑玲／雲林報導〕感謝有你！經營寢飾店的雲林縣海軍陸戰隊退伍協會理事長郭永興為讓弱勢家庭也能享受團圓，號召地方各界今天席開百桌宴請雲林家扶受助家庭，且連續10年不中斷，讓中秋月圓更增溫情。

中秋前夕，在宇辰寢飾號召下，雲林縣海軍陸戰隊退伍協會、奧斯汀寢具總裁孫連禧、敬統實業公司、虎尾義警中隊、福安宮總理會及地方愛心人士，大伙兒有錢出錢、有力出力席開100桌，招待雲林家扶弱勢團體，提前歡慶中秋節。

虎尾大成商工出動校車幫忙接送山海偏遠地區的家庭同樂，千人同慶佳節，加上家扶社工精心安排吃柚子、吃月餅趣味遊戲，家扶台西希望教室非洲鼓隊與烏克麗麗隊登台演出，全場HIGH到不行。

宇辰寢飾負責人郭永興表示，原本只想回饋並感謝雲林家扶為社會盡心盡力，於是在2011年邀請雲林家扶受助家庭陪他們一起過中秋，如今已走過10年，今年特別邀請1000名親子在虎尾明鳳食寓會館擴大慶祝享用滿漢大餐，宇辰並準備300戶家庭、600顆飯店級高級枕頭分送大家睡得健康，享受好的睡眠品質。

雲林縣海軍陸戰隊退伍協會夥伴們也提供60份高級寢具及5萬元紅包禮金抽獎，看到家扶孩子成長與才藝隊精湛演出，分送社會溫暖，鼓勵弱勢家庭的孩子勇於迎接挑戰。

抽到紅包禮金2000元的雲林家扶63歲麗卿阿嬤開心不已，加上還能帶回一件雙人棉被直喊滿載而歸；8歲的小銘開心與爸爸參加蒙眼睛吃柚子的趣味競賽，感謝家扶舉辦這個活動，讓全家人可以一起吃大餐又能玩遊戲，度過一個最快樂的中秋節。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法