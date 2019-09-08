中市海線長照交通搭乘率吊車尾 議員籲調整補助方式

2019-09-08 13:20

〔記者張菁雅／台中報導〕長照交通服務提供失能等級4的長者往返居家至醫療院所就醫的交通接送，台中市議員施志昌今日指出，海線因為醫療院所少、交通不便，長照交通接送更顯重要，然而，大安、外埔、大甲、梧棲與清水5區的搭乘率在全市為倒數前5名，海線交通長期邊緣化，連長照交通接送也慘不忍睹！他呼籲衛生局儘速擴增接送的車輛與單位，讓長輩能安心就醫。

施志昌表示，海線長期以來交通基礎建設不足，長輩就醫原本就困難，失能長輩出門更需要仰賴子女接送，照顧成為家庭的重擔。中央推出長照2.0後，以長照交通接送服務解決此問題。

施志昌指出，然而，截至今年7月底，大安、外埔、大甲、梧棲與清水5區長照交通接送服務搭乘率，分別列居倒數第1至第5，僅有3％至5.5％，屯區與市區則達10％以上。究其原因，主要是海線每趟接送的距離與時間長，補助每趟次都是230元，使得接送單位較不願投入海線。

施志昌表示，和平區則因每趟次補助300元，雖為偏鄉，但搭乘率高達43.8％，顯示市府是有政策工具可以促進偏鄉長照交通接送的發展。因此，他呼籲，若海線無法吸引長照交通接送單位進駐，應該是否該調整補助基準，像是若超過一定距離補助就應該加乘，讓單位願意進入海線服務，改善搭乘率偏低的問題。

衛生局表示，市府積極推動長照2.0交通接送服務計畫，廣邀服務單位加入長照專車行列，台中市目前有11家交通特約業者可提供服務，為更提升交通接送的服務量能，衛生局今年辦理第2波獎助計畫，徵求服務單位，預定於明（9）日評選，期待有更多單位共同投入，讓交通服務更便利、資源更多。

衛生局表示，為使更多資源願意投入海線地區的長照交通服務，將考量採用多元的計費方式，吸引更多資源投入，不因成本考量而退卻，另可將台中市既有公車路線與醫療院所串聯，同時將公車動態與醫療院所相關資訊結合，降低民眾搭乘等候時間，並全面搭配低地板公車，提升長輩就醫便利性。

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