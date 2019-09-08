5千萬助機車行轉型！ 經濟部攜8大車廠開免費課程

2019-09-08 12:59

〔記者周湘芸／新北報導〕台灣機車總量已高達1400輛，其中，新北市機車數油電合計218.9萬輛，為全國之冠。經濟部今早到行政院新莊聯合公辦大樓舉行機車行輔導升級轉型說明會，預計今年投入5000萬經費協助提升技能，行政院長蘇貞昌出席也說，過去防治空氣污染大力補助電動機車，卻衝擊傳統機車行技術，未來只要燃油機車若能做到防止空氣污染，一定會並存。

輔導機車行升級轉型自8月25日起由經濟部、勞動部和環保署輪流走入各縣市舉辦12場說明會，以場內說明、場外展攤模式，提供從業人員一對一服務，並開放現場報名課程。協助轉型措施包括「免費機車（含油電）維修技術課程」、「補助技能提升」、「加碼油電機車保養修理能力」，預計達成4年輔導1萬家目標。

工業局副局長楊志清表示，目前已跟光陽、山葉、三陽、台鈴、摩特動力、宏佳騰、睿能和中華車廠合作辦理相關技能課程，說明會後及網路開放於機車行從業滿1年以上者報名。

蘇貞昌表示，機車對台灣人來說不只是代步工具、生財工具，更是生活及文化的一部分，但台灣機車這麼重要，卻常常出現負面評語，包括交通危險、空氣汙染、噪音太強等，希望能一併解決。

勞動部就業安定基金除今年投入5000萬經費協助專業技能提升，另請中小企業發展基金提供優惠融資貸款利息補貼，可用於購買設備或店面翻修，最高可貸600萬元，協助機車行提升經營軟硬體。

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