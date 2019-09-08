屏東「行動藥師」超給力 就醫次數降1113次

2019-09-08 12:46

〔記者邱芷柔／屏東報導〕化被動為主動的「行動藥師」是屏東縣首創的服務，除了到宅送藥也結合社區關懷據點做諮詢，解決患者領藥不便問題並提升在地民眾的用藥安全知識，屏東縣政府衛生局統計，去年有逾518人接受到宅送藥服務，服務的患者總就醫次數共降低1113次，有效降低醫療資源的耗費。

參與「行動藥師」計畫2年多的藥師潘永玲說，計畫剛實施時常被認為是詐騙集團，現在已經被當成親友般對待，覺得特別有成就感，除了送藥、確認患者是否按時吃藥，還能幫忙排解民眾對用藥的疑難雜症，直接接觸患者並看見病患的改變，讓她樂在其中。

過去藥師多在醫院附設藥局、社區藥局等待患者上門，屏東縣衛生局結合屏東縣藥師公會資源，為縣內偏鄉、獨居、行動不便的慢性病患者提供送藥服務，解決患者領藥不方便的問題，2016年7月起試辦後獲得迴響，隔年擴大到社區關懷據點進行用藥安全宣導與諮詢服務。

屏東地形狹長，對偏鄉、獨居或行動不便的慢性處方籤患者來說，第1次領藥可以趁就診時領取，但後續領藥往往需要大費周章，常見患者自行減藥或是把1個月的藥當2、3個月來吃，還有人自己拿坊間不明藥品替代。

屏東縣藥師公會理事長鄭仲智說，行動藥師上路後，大幅降低這樣的問題，雖然藥師送藥時常面對日曬雨淋，所得也僅有百來元車馬費，不過憑藉著服務熱忱，透過藥師了解患者用藥情形，成功降低患者就診次數，除了是患者心靈上的陪伴，也減少健保負擔與社會成本。

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