全台第1輛掛牌自駕車 10月開上新竹漁港馬路

2019-09-08 12:44

［記者洪美秀／新竹報導］全台第一張有編號的自駕車10月起在新竹市新竹漁港上路！新竹市與工研院合作的編號「0001」自動駕駛車「小白1號」10月將開進新竹漁港，市長林智堅也曾坐上自駕車體驗自駕車，這台自駕車將在真實道路進行各種路況測試，先前已在沙崙自駕車測試場完成驗證，市府將提供協助，也會設立警示牌並在車體標示，確保自駕車試行安全順暢。

行政院今年1月起通過「無人載具科技創新實驗條例」，交通部也增修「道路交通安全規則」，讓自駕車能掛試車牌上路實驗；而新竹市府看準自駕車未來趨勢，2月邀請工研院機械所進行討論並簽訂MOU，4月向交通部提交自駕車測試計畫，7月已在沙崙自駕車測試場域測試，並完成中央標準的12種運行模式及64種測試情境合格，已取得新竹漁港自駕車計畫的全台第一張編號「0001」的試車牌照。

林智堅日前就曾坐上自駕車體驗自駕車自駕經驗，林智堅說，未來不僅可在南寮試行，更可成為實際的交通解方之一，例如透過自駕車的控制和行駛，改善交通壅塞問題，開啟自駕車產業的無限可能。

林智堅說，自駕車是以攝影機、光達系統、雷達及感測系統進行路況判斷，需累積測試經驗值，也會即時蒐集交通數據，建立交通大數據，後續將與工研院機械所辦理地方說明會及相關演練啟用程序，也會在新竹漁港設立自駕車整備場地及相關警示牌面。

未來自駕車的車身會有警示標誌，並維持40公里限速，交通處、警察局、產發處也會提供行政資源，確保上路後，若遇障礙能迅速排除，維持試行安全與順暢。

交通處表示，竹市率全國之先取得第一張自駕車測試牌照，將搭配工研院機械所技術和竹科相關產業鏈，讓竹市擁有自駕車產業環境，希望吸引自駕車產業鏈來竹市。

此外，工研院已開發及整合各項關鍵技術，會即時處理大量且精準的感測資訊、也會運用人工智慧辨識交通號誌與標誌，並具備自動緊急剎車、和周邊人車動態預測與反應的能力，會掌握道路狀況並接手控制車輛，期許透過公開場域測試驗證各種地形、路段、場域和天候的穩健度與功能調校，做為未來發展運用。

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