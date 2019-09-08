防治「世界級惡草」扼殺生態 林務局與企業攜手除蔓

2019-09-08 12:28

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕為防治世界級惡性雜草「小花蔓澤蘭」蔓延、破壞原生生態，林務局新竹林管處於昨與金百利克拉克公司合作，動員300多人前往苗栗縣卓蘭鎮的國有林班內，剷除「惡草」800公斤，同時將以往只能當廢棄物的小花蔓澤蘭製作成美觀又實用的手工皂，讓參與的志工們大開眼界。

林務局指出，小花蔓澤蘭原產於熱帶中南美洲，為生長迅速的多年生攀緣藤本植物，會覆蓋於喬木、灌木或經濟作物上，使其無法曬到陽光，導致生長衰弱、死亡，嚴重威脅原生生態系平衡，被稱為「生物殺手」、「綠癌」，屬世界級惡性雜草。

為了防治惡草擴散，新竹林管處於每年的「小花蔓澤蘭全國防治日」固定辦理除蔓宣導活動，昨金百利克拉克公司攜手動員約300名員工、眷屬前往卓蘭鎮國有林班內，共同剷除約3.5公頃、800公斤的小花蔓澤蘭。

而過去都被當成廢棄物的小花蔓澤蘭，今年在研究團隊的創新製作下，推出「遍野 清」品牌，設計一塊塊兼具美觀實用又充滿生態環保寓意的手工皂，從包裝材料到製作原料都取自小花蔓澤蘭植株，重新創造其價值。

新竹林管處表示，透過此次活動，不僅讓參與者認識小花蔓澤蘭對生態的危害，同時也以創新的手工皂設計，讓更多人反思環保議題的內涵，希望藉此集結更多創意，讓生態防治與廢物再利用並進，達成更好的環境保護效果。

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