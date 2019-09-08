湖西鼎灣文創園區開幕 「報告班長」正式登場

2019-09-08 12:24

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕廢棄營區再利用！湖西鄉鼎灣營區改造再出發，搖身一變成為文創園區，今日舉行首場親子劇場暨報告班長創意市集活動，由班長湖西鄉長吳政杰發出召集令，邀請指揮官縣長賴峰偉、營長文化局長王國裕等貴賓教召回營，與民同樂。

湖西鄉一向是澎湖文創的模範，尤其自龍門村長洪瑞達自主展開淨灘活動後，其餘21個村起而效尤，並將廢棄浮球進行文創彩繪，深獲縣長賴峰偉倚重，因此責成湖西鄉長吳政杰創辦鼎灣文創園區，園區內浮球藝術更為精緻，還設立養生村，除了解決海廢問題外，也成為廢棄營區再利用的典範。

今日首場造勢活動，由澎湖縣文化局與湖西鄉公所共同舉辦，除了邀請皮皮兒童藝術團，表演歡樂親子喜劇「嗶啵龜」外，還廣發教召令，澎湖縣正副縣長賴峰偉、許智富、議員呂黃春金、陳慧玲、立委楊曜服務處助理段湘玲、文化局長王國裕、稅務局長曾慧香、民政處長成萬貫、白沙鄉長宋萬富、七美鄉長呂啟俊等都「徵召」入列。

由於文化園區需要吸收藝術家進駐，現場除了小農市集、政策宣導攤位之外，也邀請澎湖知名藝術家趙培鑫、蔡志福、吳琇玲、呂定寶、謝祖銳、許家華等人現場擺攤進行文創交流，澎湖創客基地、大東山、風茹綠蠵龜麵包達人都到場，希望讓文創園區更多藝術元素，未來還將規劃在園區內舉行地景藝術節等多元文化活動。

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