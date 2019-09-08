道卡斯族迎「牽田祭」 揪遊客感受慶典過中秋

2019-09-08 11:57

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕中秋將至，多數人烤肉吃月餅度佳節，而苗栗縣後龍鎮新港社的道卡斯族部落則保留傳統，舉辦部落年度慶典「牽田祭」，為了讓更多人認識道卡斯文化，族人也於祭典期間9月13、14日邀請民眾參加麻達（mata）賽跑、新港部落導覽小旅行，歡迎遊客以不同的方式共度佳節，也對豐富族群融合的在地文化有更深認識。

平埔族「道卡斯族」分布於新竹、苗栗、台中沿海地區，其中位於後龍鎮的新港社為苗栗境內最大、保留完整文化的道卡斯族部落，目前人口約1700多人，近年來族人積極推動語言文化復興，除了社區處處可見部落風情的彩繪牆面外，道卡斯文化協會更於去年完成並出版第一本道卡斯語辭典，蔚為族語傳承的重要里程。

每年的「牽田祭」更為道卡斯族人神聖慶典，皆於農作收穫後、中秋節前後舉辦，族人會於夜晚「舉旗」、吟唱傳統祭歌，迎接祖靈回部落，慶祝豐收並祈求來年平安順遂。

今年部落族人廣邀各地遊客，於9月13、14日一齊走進新港社，體驗道地的麻達（mata）賽跑，欣賞傳統道卡斯的歌謠及舞蹈，另還有各式古文物展及社區導覽，讓民眾看見部落的石滬採集、巴代（Patay）祭祖、藺草編織等意象彩繪，入夜後則齊聚慈安宮前廣場，由舉著3面大旗的舉旗手及祭歌齊唱，莊嚴隆重的展開牽田祭典。

道卡斯文化協會表示，希望透過重要的祭典，讓更多人看見道卡斯族古老且珍貴的南島文化，歡迎各地民眾一齊走進部落，看見各式族群文化之美，體驗不同以往的中秋佳節。

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