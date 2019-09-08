找頭路看過來！ 高雄本週5場徵才 釋出逾1千個職缺

2019-09-08 10:41

〔記者黃建華／高雄報導〕找頭路看過來！高雄市本週將辦理5場徵才就業媒合活動，共有31家廠商，釋出1000個以上職缺，歡迎待業或想轉職民眾，不要錯過機會。

9月9日（一）13:30~16:00左營就業服務站（高雄市左營區忠言路189號，07-5509848）邀請知名連鎖餐廳「海底撈火鍋」到站進行專案徵才活動，該公司繼漢神巨蛋店後，持續在全台拓點，為因應高雄展店人力需求，提供60名內外場餐飲服務員職缺，月薪31K起。

9月10日（二）09:30~11:00高雄市勞工局1樓（高雄市前鎮區鎮中路6號，07-8220790），復華機械公司操作工（9人）、俊鼎機械廠操作工（110人）、海光企業公司操作工（113人）、協勝發鋼鐵廠操作工（18人）、龍慶鋼鐵企業公司操作工（19人）。

9月10日（二）14:30~16:00加昌里活動中心（高雄市楠梓區壽民路16巷16號，07-3609521），信實保全公司機械維護保養員（25人）、檢查測試員（5人）、來來超商門市服務人員（2人）、門市兼職服務人員（3人）、日安環保工程清潔員（10人）、社團法人高雄市不老天使守護協會護士（10人）、居服員（10人）、義大開發公司客服人員（4人）、服務人員（25人）、安全服務人員（2人）、清潔人員（1人）、百貨車場管理員（1人）、工讀生（30人）、統聯汽車客運公司站務人員（3人）、國道駕駛（20人）、市區公車駕駛（10人）。

9月11日（三）09:00~12:30大寮區公所3樓禮堂（高雄市大寮區鳳林三路492號，07-6466185） 舉辦聯合徵才，邀請多家知名廠商如台郡科技、台陽電、焺有節能科、鼎基先進材料、士興科技、三商家購、欣雄天然氣、義大汽車客運、天鷹保全、統一精工等18家廠商參與，開出「工程師、廚師、市區公車駕駛長、儲備店長、儲備幹部、業務人員、技術員、操作員、駕駛員、安管員」等411個優質職缺，平均薪資達28K以上。

9月11日（三）09:00~13:00楠梓區公所（高雄市楠梓區楠梓新路264號，07-7330823#325），辦理家樂福專案徵才活動，家樂福新楠店即將開幕，為因應展店人力需求，提供135名賣場營運專員、收銀暨服務專員、生鮮食品技術專員等職缺，時薪158元、月薪24000元起。

相關訊息可至高雄人力銀行網站查詢（https://app.ktec.gov.tw/index.php/jobktec/activity），或電洽07-7330823轉408。

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