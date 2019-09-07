世界巧克力大獎亞太區競賽 屏東勇奪6金

2019-09-07 23:35

〔記者羅欣貞／屏東報導〕有巧克力界奧斯卡獎之稱的世界巧克力大獎（International Chocolate Awards 簡稱ICA）8月31日至9月5日在屏東舉行亞太區決賽，今晚（7日）於屏東演藝廳舉行頒獎典禮；本次大賽邀請來自亞洲、歐洲、美洲等各國可可專業的品評師擔任評審，從超過900件作品中挑選出優秀作品，屏東業者一舉拿下6金19銀13銅及7個特別獎。

今晚舉行的頒獎典禮邀請屏東縣長潘孟安擔任頒獎嘉賓，為得獎選手鼓勵，而來自日本的巧克力彩繪畫家Noriko更在現場利用巧克力膏將縣長潘孟安的肖像栩栩如生地描繪出來，令來賓與民眾嘖嘖稱奇。

潘孟安表示，屏東不論天氣、地理位置皆十分適合可可樹的栽種，而縣府長久以來就積極推廣可可產業，不論是鼓勵農民進行檳榔樹廢耕改種可可豆、提供種植可可相關技術，也舉辦可可豆風味品評競賽等相關活動，為了就是讓屏東的在地業者技術更精進、經驗更豐富，讓屏東可可的品牌能走向國際。

本屆2019世界巧克力大賽亞太區競賽中，台灣奪下亞太區共13金44銀32銅18特別獎，其中屏東在地品牌福灣莊園、曾志元巧克力、小雨果巧克力、邦尼巧克力、Ho Tai Feng、TC巧舖、JL chocolate、可可雅米、Jade Li Chocolatier均獲得優秀成績，再次將屏東可可的優質風味推上國際舞台。

為持續推廣與強化屏東可可行銷，屏東縣政府今天也以「屏東可可‧台灣巧克力」為主題，辦理6場次主題式論壇，邀請海內外可可產業及巧克力工藝師等專家，進行產官學研的實務交流，呈現近年可可產業六級化努力的成果，期待透過此次競賽活動，帶動屏東地區可可產業共同行銷，增加國際視野及能見度。

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