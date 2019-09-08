衛福部研究：我國看病經驗、早產兒和托育率遠輸歐美

2019-09-08 00:14

〔記者吳亮儀／台北報導〕我國醫療水準、衛生保健和健康保險制度完善讓各國稱羨，不過衛福部最新研究報告指出，在病患看病經驗、早產兒和體重過輕新生兒比例及托育率數字，都遠較OECD（經濟合作暨發展組織）國家落後。

衛福部公布「2017年群體衛生福利品質指標報告」，蒐集從2009年到2017年間的長期資料，收錄65項指標。為與國際接軌，納入OECD國家一同比較，主因OECD會員國成員多為歐洲先進國家，對健康服務、照顧的指標管理著力很深，有標準化的資料蒐集、長期追蹤會員國健康照護的品質與效能，並進行品質測量與跨國評比，我國沿用其架構，蒐集國內可取得的資料。

我國在醫療初級照護、急性照護、癌症治療傳染病照護都在前段班，且我國全民健保覆蓋率幾乎百分之百，傲視全球。

不過，在「病人經驗」類別中，三項指標包括「醫師有無提供足夠時間為病人看診」、「醫師提供簡單易懂的說明」、「醫師有讓病人參與治療或照護決定」；統計顯示，我國民眾對醫師看診時間太少、有無提供簡單易懂的說明最不滿意，在8個國家評比排名第6到、甚至最後1名。

報告指出，因我國健保沒有「守門人制度」，民眾可自由就醫，每人平均看診次數較其他國家高，相對壓縮看診時間；依台灣民情，醫師執業代表專業權威，病人通常被要求服從醫師而較少質疑，相對歐美國家病人希望獲知更多病情相關資訊，我國病人健康識能不足，也可能是醫病溝通障礙因素。

健保署長李伯璋說，OECD國家每人1年平均看病不到5次，台灣人卻超過10次，自然會壓縮到看診時間，這也是為何現在要推動分級醫療和減少不必要的檢查，「很多病只要去診所就能治療，甚至小感冒都不須看病」。

另外，我國早產兒和體重過輕新生兒比例也高過許多OECD國家。我國2010年早產兒出生百分比為9.3％，與OECD各國共同評比，在32個國家中芬蘭5.5％最好，我國則居第29名。

體重過輕的新生兒是嬰兒死亡主因，2015年低體重新生兒出生百分比為9％，與OECD各國共同評比，在41個國家中，我國第39名。與我國出生率同樣低迷的是「未滿兩歲托育服務比率」僅9.4％，在39國家排名是接近尾巴的37名，當年出生率更是墊底。

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