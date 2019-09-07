廖繼春「遠眺玉山」 畫家吳炫三認證：係金ㄟ

2019-09-07 19:31

〔記者張軒哲／台中報導〕台中市葫蘆墩文化中心典藏前輩畫家廖繼春畫作「遠眺玉山」遭質疑非真跡，文化局今宣布，邀請畫家吳炫三、陳銀輝、謝里法重新檢視畫作，吳炫三確定這幅畫出自廖繼春之手；吳曾在廖繼春畫室追隨學畫，對廖老師的畫非常清楚，秉持眼見為憑精神，以客觀的評斷為此畫作鑑真顯實，以正社會視聽。

文化局指出，吳炫三檢視背面透過光線，看到他以前修補過的位置及紋路；其次畫作中的遠山、近山還有前面的幾個層次，都是廖老師的風格；另外山與天空接觸的山稜線很講究，這是廖老師最重視的，因此確定是廖老師的畫，透過光線的照耀下L型破損痕跡也依稀可辨。

此外，備受質疑的「繼春筆」，吳炫三指出，廖老師很孩子氣，偶爾會用「筆」，但次數很少；儘管有部分學者對於畫作有些地方提出質疑，但吳炫三認為可能修補過度畫風有些不同，但確定是廖老師的風格。

文化局說明，吳炫三為廖繼春入室弟子，與廖老師情同父子，曾居於廖繼春畫室長達6年之久，除得廖繼春口傳心授教導繪畫技法外，終日舉目所見即是廖繼春真跡，對於廖繼春畫作真偽判定，國內無有出其右者。

文化局表示，近來有不少名家質疑遠眺玉山真偽之事，專家輔以科技儀器出具修復報告認證，也有原修復者吳炫三保證為真，吳炫三身為享譽國際的知名藝術家自有其公信，秉持眼見為憑精神，希望以客觀評斷為畫作鑑真顯實，以正社會視聽。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法