世界搏茶會嘉縣登場 優惠多多還有10大亮點活動

2019-09-07 20:35

［記者林宜樟／嘉義報導］「2019世界搏茶會 高山茶都.嘉義」今天在嘉義縣中埔鄉農會金蘭分部園區登場，有來自貝里斯、泰國、奈及利亞與日本靜岡等國家齊聚搏茶會，展開為期10天展演活動；嘉義縣長翁章梁表示，嘉義縣是全國高山茶最大產地，搏茶會與世界對話，邀請全世界的朋友們一起來品茶，認識茶文化與嘉義之美。

第四屆世界搏茶會開場由設計師陳俊良帶領6名模特兒走秀展演時尚茶服SHOW，雯翔舞團茶舞迎賓、花漾女姬國樂女伶賀搏茶表演，來自世界各國的來賓到各展區體驗，感受嘉義茶香的魅力。

今年世界搏茶會10大亮點活動有獨嘉陶器館展出夢幻逸品；獨嘉茶學院親子DIY體驗；茶酒主題館科技互動遊戲；茶業展銷會各式茶器具及18鄉鎮農特產品；社區主題館（太和、瑞峰、石棹、隙頂）與戶外茶席（冷泡調飲）；世界大茶會與世界頂尖茶藝師共享品茗；時尚主題館欣賞世界茶藝展演及獨嘉大壺泡品茗六大茶種（白、黃、綠、青、紅、黑）；Tea Time兒童音樂會親子品茗；首屆優質紅茶評鑑搏世界「紅茶王」。

優惠如搏茶早鳥福袋、參加大師講堂獲得獨嘉紀念茶，全區消費滿500元送滿額禮，參加QA和限時快閃優惠活動，園區打卡、化身網美票選最美茶席。

社區主題館由嘉義縣著名太和、瑞峰、石棹、隙頂等4大高山茗茶社區，共同演繹茶文化並攜手展出特色茶席，「茶酒主題館」由台灣菸酒首次策展，園區內八角樓Night Bar假日營業至晚間8點，體驗茶時尚生活。

嘉義縣文化觀光局長許有仁說，搏茶會首度舉辦優質紅茶評鑑比賽，有近百位茶農、茶商參加，由「嘉義縣梅山鄉陳彥存先生」勇奪特等獎，將第一屆世界優質「紅茶王」留在嘉義。

世界搏茶會展期至9月16日，活動詳情、停車資訊可上官網查詢。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

世界搏茶會在嘉義縣中埔鄉農會金蘭分部登場，模特兒穿著茶服走秀。（記者林宜樟攝）

世界搏茶會在嘉義縣中埔鄉農會金蘭分部登場。（記者林宜樟攝）

世界搏茶會在嘉義縣中埔鄉農會金蘭分部登場，雯翔舞團舞者演出茶舞。（記者林宜樟攝）

世界搏茶會在嘉義縣中埔鄉農會金蘭分部登場，台啤也有設攤。（記者林宜樟攝）☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

世界搏茶會在嘉義縣中埔鄉農會金蘭分部登場。（記者林宜樟攝）

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