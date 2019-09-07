新竹縣街頭藝人徵選 大企業董事長也來參加

2019-09-07 18:46

［記者廖雪茹／新竹報導］新竹縣第六屆街頭藝人徵選審查活動，今天共有187組才藝達人齊聚文化局文化廣場一同「比藝」，較上屆激增30組，有企業董事長也有身障人士，他們都希望藉由一技之長分享音樂的美妙。

文化局表示，新竹縣街頭藝人徵選自2011年首次舉辦，每兩年開放全國民眾報名參加甄審。今年報考項目繽紛多元，以表演藝術類的薩克斯風演奏、吉他及口琴彈唱組數最多，也有歌唱、造型氣球、魔術雜技等表演項目；創意工藝類則有串珠編織及手工創意形式。

其中，來自桃園市的35歲青年楊智傑，原是貨運司機，27歲時一場嚴重車禍，導致創傷性的青光眼，失去視力後重新爬起，學習按摩技能獨立謀生；因緣遇到薩克斯風老師曾進生，開啟他學樂的興趣。

楊智傑從未學過樂器，也無先天盲人音感敏銳的優勢，但恩師手牽著手帶著他按鍵認識指法，反覆唱給他聽，耐心地教他聽懂音階；他一個月上一或兩堂課，因為要花時間背譜，進度慢，但是他不放棄，逐步學習並勇敢參加比賽累積經驗，感謝女友一路陪伴與接送，讓他有信心繼續走下去。

另外，祥儀企業也是祥儀慈善文教基金會的董事長蔡逢春，除了積極推動機器人教育提升智能科技生活，今天也現身以個人和樂團兩組秀出薩克斯風吹奏才藝，展現終生學習的旺盛精力。桃園市以製造機器人產品聞名的祥儀企業，為全球最大馬達齒輪箱製造廠，還成立祥儀機器人夢工廠觀光工廠。

文化局說，相對於上屆徵選情況，本屆報名組數「激增」，報名年齡層也逐步下修，表現出民眾對於藝文的重視，也加深了美感體驗的層次。

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