快回家翻！麥當勞20年前周邊商品 超狂二手價曝光

2019-09-07 20:19

〔即時新聞／綜合報導〕20年前麥當勞曾推出活動，只要買套餐加價69元就可以帶一隻Hello Kitty玩偶回家，結果引發「Hello Kitty之亂」不少民眾大排長龍搶購；麥當勞隔年更推出千禧年「Hello Kitty」5系列，再度引爆喪屍搶購潮。20年過去後，當年「Hello Kitty」玩偶價值不減反增，價格曝光也讓網友看了大吃一驚。

綜合媒體報導，1999年麥當勞爆發「Hello Kitty之亂」，推出限量當勞篇、相識篇、中國篇等系列，引爆搶購潮，甚至有不少民眾漏夜排隊；活動意外大受歡迎，也讓麥當勞隔年再推出京城之戀、漢城之戀、檳城之戀......等5個系列Kitty和丹尼爾人偶。根據當時媒體報導，麥當勞當時曾一天光靠賣Kitty玩偶就賺進840萬元；1999年到2001年間，總計三波活動賣了1200萬隻，數量十分可觀。

而透過網路拍賣平台可見，現在這些Hello Kitty玩偶價值不減反增，網拍價格從數百元到千元不等都有賣家出售，更有賣家一次出清8對，開價2萬元，等於一隻要價1250元。

日前有網友在PTT發文，表示「有人還記得20年前麥當勞 Hello Kitty 嗎？」、「有人當年有買，然後還留著沒丟掉的嗎？可以拍照分享嗎？真的好懷念喔，都是青春」。立刻引發網友熱烈討論，回憶當年自己或家人排隊搶購的青春回憶。

網拍價格從數百元到千元不等都有賣家出售。（擷取自蝦皮賣場）

更有賣家一次出清8對，開價2萬元，等於一隻要價1250元。（擷取自蝦皮賣場）

鄉民PO出當年搶購的Kitty玩偶。（擷取自PTT）

日前有網友在PTT發文，表示「有人還記得 20 年前麥當勞 Hello Kitty 嗎？」隨後立刻引發網友熱烈討論，回憶當年自己或家人排隊搶購的青春回憶。（擷取自PTT）

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