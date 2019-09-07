不包紅包來呷辦桌 台南市圖慶百歲

2019-09-07 18:52

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南市立圖書館今年創館100週年，今（7）日舉辦百年館慶活動，別出心裁以喜事「辦桌」方式，邀請10位台南名人與100位民眾談閱讀、談生活，共同享用在地百年老鋪點心，現場溫馨熱鬧。

台南市立圖書館成立於1919年9月13日，原為財團法人台南公館附屬圖書館，1924年才納入公部門，1945年正式稱為台南市立圖書館，為國內歷史第二悠久的公共圖書館。

台南市圖於1975年遷至台南公園現址，2014年因館舍老舊進行空間改造，同時也啟動新總館興建計畫，預計2020年落成啟用。

今天館慶活動準備三層蛋糕，由台南市文化局長葉澤山與現場貴賓及民眾一同吹下100歲字樣蠟燭，祝福圖書館生日快樂，最特別的是「百年喜事呷辦桌」，報名參加的民眾不是包紅包，而是帶著送給新總館的新書入場，做為圖書館百歲生日賀禮。

喜桌上都是台南百年老店點心，有文峰茶莊仙女紅茶、再發號肉粽、連得堂煎餅、祿記水晶餃、萬川號牛奶糕、舊來發椪餅等，並邀請小百、大洞敦史、王美霞、阿春爸、倫敦男孩團隊、魚夫、陳貴芳、陳榕笙、郭桂玲、廖炳焜等10位台南名人，和民眾與談分享。

此外，全球最大英文童書出版社Scholastic公司為了慶祝南市圖100歲生日，特別贈送台南市立圖書館100本英文得獎童書。

市圖一樓大廳也推出「百閱同慶，自助有禮」活動，圖書館準備100份紅包，民眾使用自助借書機借書，就有機會獲得100元圖書禮券。

市圖館長洪玉貞說，除了今日的限定活動，推出「挑戰百閱，開卷有禮」活動，歡迎個人或組隊參加，於挑戰百閱200本書單中任選100本好書，在筆記本寫下每本書名及閱讀感動，即可獲得500元圖書禮券，活動今日開跑，至明年9月13日。

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