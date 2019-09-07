勞動部假日市集高雄巨蛋開張 地方特色產品衝買氣

2019-09-07 18:47

〔記者黃建華／高雄報導〕勞動部高屏澎東分署「多多Di家 好市齊發」大型假日市集，今天在高雄巨蛋開幕，集結高屏澎東地區共25個多元培力單位，秀出特色農產、美食、私房行程及手工藝品等，吸引大批人潮購買精美產品。現場更邀國際知名希望兒童合唱團、氣球魔術表演，搭配加菜金、消費兌換扭蛋券等趣味活動，炒熱活動氣氛。

勞動部長許銘春、勞動力發展署署長黃秋桂、分署長程泰運特別在旅行箱造型的扭蛋機前，依序掀開標示地方創生的「設計力」、「生產力」及「行銷力」3道關鍵力來解鎖扭蛋機，並由許銘春部長扭轉扭蛋機，拿出印有「地」、「方」、「創」、「生」4個字的扭蛋，象徵本次市集熱鬧開張。

許銘春部長致詞時說，勞動部「多元就業開發方案」及「培力就業計畫」17年來已補助超過1萬個計畫，協助超過14萬人就業；其中，中高齡弱勢就業者占49％，而女性更占了71％，吸引人口回流就業，營造地方永續發展，因此今天也要感謝所有參與本計畫的民間團體，與勞動部共同協力下展現更優質的就業成果。

隨後許銘春等人與現場民眾們一同體驗今年三大特色區域，在第一個特色區域「等路伴手好樂市」中，各式各樣地方特色伴手禮是中秋送禮的好選擇，而「小農直販好樂市」裡，則有產地最新鮮農產，讓人吃得健康又美味。若喜歡地方特色手工藝，則可到「地方創藝好樂市」，購買精巧細緻的手工商品，許銘春特別於現場購買伴手禮、包包帽子等多元好物，帶動攤位買氣並邀請大家一同支持在地產業。

「多多Di家 好市齊發」大型假日市集從將持續9日推出熱鬧活動，8日則為親子同樂主題日，限時段推出免費手作DIY，消費只要滿500元，即可獲得一張扭蛋兌換券，至服務台扭出精美小禮。

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