超特別！頭上多了1隻腳 美國「5腳小牛」萌到爆紅

2019-09-07 17:49

〔即時新聞／綜合報導〕美國路易斯安那州一名男子麥特（Matt Alexander）」與他的未婚妻瑪格（Maghin）近日買下了一隻非常「特別」的小牛，這隻小牛不但擁有「5隻腳」，其中一隻還長在頭上！

根據外媒報導，麥特是在日前聽聞有一隻頭上「掛著一隻腳」的小牛將被牧場主人出售。麥特指出，通常小牛的拍賣價格都是從100美元（約新台幣3100元）開始，而這隻小牛則是從50美元（約新台幣1550元）開始起標。他認為，沒有人會想買下這隻小牛，而牠將面臨被屠宰的命運。

結果正如麥特所言，並沒有人想要買下這頭小牛，於是麥特決定以27美元（約新台幣830元）的代價拍下，並將牠取名為「艾爾莎（Elsie）」。麥特表示，當時對方的態度就像是「如果你想浪費錢，那就買吧」，他指出，那邊的買家都是在尋找可以拿來賺錢維生的動物，而不是需要照顧的寵物。

買下小牛後，麥特和未婚妻瑪格細心的照顧艾爾莎，帶牠去看獸醫、讓牠在他們的牧場上茁壯成長，還帶艾爾莎去認識牧場上的其他奶牛，把牠當作寵物飼養；甚至還為艾爾莎設立了粉絲專頁，與網友分享他們特別的新寵物。外媒報導相關新聞後，也在網路上激起熱烈迴響。

至於是否會動手術幫艾爾莎切掉頭上的腳？瑪格表示，他們暫時沒有相關計畫，「這會把牠置於危險中。不用以任何方式去改變牠，牠就是這樣子出生的」。此外，艾爾莎的粉專近日也發起募款活動，希望能募集資金支付艾爾莎的醫療、飼料、藥物測試費用。

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