愛情故事主題展 作家分享超浪漫愛情故事

2019-09-07 17:09

〔記者張協昇／南投報導〕愛情的開頭，往往只是一個邂逅!南投縣政府文化局於南投縣文學資料館舉辦「作家的文字與蜜－南投愛情故事主題展」，7日下午舉行開幕式，展至11月24日止，會中邀請參展作家李展平、陳秀枝、蕭綉珮，分享不同世代的愛情故事，娓娓道出如何從愛情中砥礪人生、成為刺激文學創作的源泉。

人皆有情！親情、友情及愛情滋養我們的生命成長，而愛情是最教人咀嚼再三、終生影響的情感類型。尤其，作家對於愛情的書寫，每個文字都像花蜜，因此，南投縣政府文化局特別採集屬於南投的甜蜜，推出「作家的文字與蜜－南投愛情故事主題展」，邀請多位南投作家分享他們的愛情故事與文學篇章。

主題展今天下午舉行開幕式，由文化局長林榮森主持，會中邀請參展作家李展平、陳秀枝、蕭綉珮，以不同世代的愛情樣貌」為主題座談，分享他（她）們的愛情故事。

4年級生的李展平，分享當年當兵時，如何在火車上邂逅妻子，進而發展出一段每天寫一封情書的愛情故事；5年級生代表陳秀枝老師則提及與相親結婚丈夫的堅貞愛情，回憶當年丈夫騎著野狼機車載她環島蜜月旅的甜蜜往事。

6年級生的蕭綉珮訴說初戀情人是一名在國外唸書時邂逅的外國學生，但因在不對的時間，遇到對的人，注定是場悲劇，最後沒有結局。有一年，蕭綉珮接到他的e-mail，對方寫得很簡單，只說要結婚了。

蕭綉珮形容，當時的難過，似乎一下下，但那份痛楚卻如同不小心讓玫瑰花園裡的蜜蜂給螫著，手中卻提著滿籃嬌豔而帶刺玫瑰花。驀然回首，當年苦尋的玫瑰花園已成虛幻的廢墟，歷經千山萬水，已能悟出一切都是最好的安排。

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