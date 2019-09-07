無生命徵象者每晚1分鐘急救存活率降7％ 千人學CPR+AED

2019-09-07 19:40

〔記者陳彥廷／屏東報導〕據美國心臟協會（AHA）所發表的「生存之鍊」，無心跳呼吸者，每晚1分鐘接受CPR，其存活率每分鐘將減少約7%，而超過12分鐘後接受CPR處置者，其存活率則將趨近於0%，為了強化民眾急救意識及從學生時代就紮根，屏東縣政府消防局今天於東港高中舉辦「108年度全民CPR暨防火宣導」，上千人在大禮堂透過「安妮」學習如何操作「心肺復甦術（CPR）」以及「自動體外心臟電擊去顫器（AED）」。

屏東縣政府消防局長許美雪說，經統計，屏東縣去年到院前緊急救護無心跳、無呼吸者（OHCA患者）計有1124名，經消防局救護人員抵現場施予CPR急救成功率達17%，不過，依據美國心臟協會（AHA）所發表的生存之鍊刊載，若OHCA患者能於4分鐘內接受CPR、並在8分鐘內接受ACLS（高級心臟救命術）處置，存活率可達43%，但只要每晚1分鐘接受CPR，其存活率每分鐘將減少約7%，超過12分鐘後才接受CPR處置者，其存活率趨近於0%。

「以備不時之需！」，吳姓民眾說，常見新聞報導有人因為意外，但倒下後無法在第一時間接受正確急救而驟逝，這種旦夕禍福沒有人能預測，特別利用假日時光來學習技能還有AED使用，以防意外發生。

許美雪強調，若民眾遇到OHCA病患時，若因緊張忘記如何操作CPR，可撥打119由派遣員透過電話指導民眾操作CPR，也感謝報名參加的縣民，期待參與者學習CPR技能後，在意外事故現場或疾病發生第一時間，能配合屏東已廣為設置的AED使用，運用所學，搶救生活周遭的每一個寶貴生命

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法