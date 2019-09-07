國旅加碼補助相關宣導會 下週登場

2019-09-07 16:10

〔記者李欣芳／台北報導〕行政院的擴大秋冬國旅第2波補助16日將上路，10多個政府部門積極投入相關準備與宣導，據了解，經濟部提供的自由行旅客夜市抵用券每房200元，抵用券目前已在印製中。原民會官員今天接受本報訪問表示，為加強宣導第二波加碼方案，自由行旅客在原民會認證的ayoi店家消費，並使用台灣Pay付費，可獲得500元電子折價券，下週將在6縣市舉辦宣導說明會。

原民會表示，將在下週三、下週四2天在花蓮縣、台東縣、屏東縣、台中市、新北市與高雄市等6縣市縣市政府所在地舉辦宣導說明會。

客委會也表示，正請廠商製作自由行的600元電子旅遊券，一組電子旅遊券有6張，每張面額100元，電子旅遊券將可在70個客家文化重點發展區的餐廳消費或購買伴手禮。

第2波秋冬旅遊補助方案，包括經濟部提供自由行旅客夜市抵用券每房200元；故宮提供自由行旅客2人同行1人免費入館，65歲以上長者免費；高鐵假期2人同行到台南、高雄或者到台北旅遊，可免費住宿1晚，以及客委會、原民會等各部會提供的優惠方案。優惠補助方案自9月16日起實施，到12月31日為止。

行政院長蘇貞昌今天上午也在臉書宣導國旅加碼補助方案，他說，很多鄉親在問，秋冬旅遊要準備甚麼？「我現在就能告訴你：準備好行李，這一場台灣之旅說走就走！」。

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